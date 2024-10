Mrs. GREEN APPLEが、2024年1月12日にライブBlu-ray / DVDとして同時リリースした、『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』と『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を、10月19日と 20日にわたって一度限りのYouTubeプレミア公開を行うと、公開後の同時視聴者数が35万人以上という脅威的な数字を記録した。

12月27日には、Blu-ray / DVD 『The White Lounge in CINEMA』が発売予定で、本作は映画本編のほか、リハーサルからツアーファイナルまで密着した濃密なドキュメンタリーと撮り下ろしインタビューから構成される「Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”」、初日公開記念舞台挨拶と大ヒット御礼舞台挨拶の模様、さらに特報映像、予告映像を特典映像として完全収録する。

リリース情報

ライブ Blu-ray / DVD

◆『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』

◆『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』

2024年1月12日(金)同時発売

特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/noah_atlantis/













Blu-ray / DVD

◆『The White Lounge in CINEMA』

2024年12月27日(金)発売

Special Site:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/

予約:https://lnk.to/TWLinCinema



初回限定BOX(Blu-ray + GOODS)

UPXH-29069 \14,300(tax in)



初回限定BOX(2DVD + GOODS)

UPBH-29101 \13,750(tax in)



´共通仕様

GOODS

・ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”

・ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”

・カップ & ソーサー inspired by “Coffee”

・ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”

*LPサイズ スクエアフォトブック(44P)

*TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)

※´△魍亮造貌手したい場合には10月21日(月)までの予約を推奨



通常盤(Blu-ray)

UPXH-20142 \6,380(tax in)



通常盤(2DVD)

UPBH-20328/9 \5,830(tax in)



収録内容

2023年12月から2024年3月まで行われたライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>。本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられ、全演奏曲が新たにアレンジし直された。ライブだけでなく新たに撮影したシーンも加え、映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』として公開すると、興行収入17億円を突破(2024年10月17日現在)する大ヒットを記録した作品を遂に映像商品化。また、ここでしか見ることのできないライブのドキュメンタリー、撮り下ろしインタビューのほか、初日公開記念舞台挨拶、大ヒット御礼舞台挨拶、特報映像、予告映像などを完全収録。



Opening

#1 マスカレイド

The White Lounge

#2 水と影

Folktale

#3 手紙(過去との会話)

君を知らない

ダンスホール

#4 反射

ツキマシテハ

#5 愛という種

Coffee

ニュー・マイ・ノーマル

PARTY

#6 青さのカケラ

Interlude

春愁

Just a Friend

Attitude

#7 虚構と虚無

Interlude

Feeling

Interlude

ケセラセラ

Soranji

#8 僕の⼀部

The White Lounge -reprise-

#9 終わりの始まり

フロリジナル



特典映像

Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”

初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶

特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒



チェーン別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)

・Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)

・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く):コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)

・セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルトランプ(ライブ写真使用)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様))(ライブ写真使用)

・楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)

・応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)





配信リリース

◆『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -』

2024年9月23日(月)配信:https://lnk.to/mga_TWLiC



1. The White Lounge

2. Folktale(The White Lounge Version)

3. 君を知らない(The White Lounge Version)

4. ダンスホール(The White Lounge Version)

5. ツキマシテハ(The White Lounge Version)

6. Coffee(The White Lounge Version)

7. ニュー・マイ・ノーマル(The White Lounge Version)

8. PARTY(The White Lounge Version)

9. 春愁(The White Lounge Version)

10. Just a Friend(The White Lounge Version)

11. Attitude(The White Lounge Version)

12. Feeling(The White Lounge Version)

13. ケセラセラ(The White Lounge Version)

14. Soranji(The White Lounge Version)

15. The White Lounge -reprise-

16. フロリジナル(The White Lounge Version)

映画情報

作品名:Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA

公開日:2024年9月13日(金)全国ロードショー

公開劇場:丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー

主演:Mrs. GREEN APPLE (大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)

公式サイト: http://thewhitelounge-movie.jp/



[内容]

昨年の12月から今年の3月まで行われていたMrs. GREEN APPLEのファンクラブ会員限定ツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>。このライブツアーは本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられ、音楽業界のみならず演劇界でも多くの話題を呼び絶賛された。

ライブ来場者には、白いアイテムを身につける“ドレスコード”が設けられたり、“ネタバレ禁止”が徹底されるなど、ライブの観客というより、全員が音楽劇に参加するキャストのような一体感を持たせるなど様々な仕掛けが作られた。彼らの挑戦は好評を博し、ファンクラブ会員の中でも限られた人しか見ることが出来なかったことも相まって、メンバーは一人でも多くの方にこの音楽劇を観てもらえるようにとツアー最終日となる3月3日に映画化することを発表、以来、詳細が待ち望まれていた。

そして、映画タイトルが『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』に決定、9月13日(金)より全国公開されると初週末の興行収入1位を獲得、10月17日現在で興行収入17億円を突破、累計観客動員数48万人を突破し、本年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録、今もロングランが続いている。

「ケセラセラ」「ダンスホール」といった大ヒットナンバーには本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられるなど、全演奏曲が新たにアレンジし直された。また、ライブ映像に加えて、新たに撮影したシーンも映画用に編集し、ツアーに参加した人も、参加できなかった人も、どこでみても特等席といえるスクリーン内で、ミセスが放つ圧倒的な音楽と共に、情感豊かで美しい世界観に存分に浸ることが出来る。

Mrs. GREEN APPLEが奏でる音楽が、ダンスが、演技が、観た者のひとりひとりの琴線を震わせ、真っ白なホワイトラウンジに感情の糸を紡いでいく。このコンセプチュアルで壮大な音楽エンタテインメントを、是非ご期待頂きたい。

公演情報

<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”>

2024年10月5日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場16:30 / 開演18:00



2024年10月6日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場16:30 / 開演18:00



2024年10月9日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場17:30 / 開演19:00



2024年10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場17:30 / 開演19:00



2024年10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場17:30 / 開演19:00



2024年10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場17:30 / 開演19:00



2024年10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場17:30 / 開演19:00



2024年10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場17:30 / 開演19:00



2024年11月19日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場17:30 / 開演19:00



2024年11月20日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

開場17:30 / 開演19:00



問い合わせ:SOGO TOKYO

03-3405-9999(月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)



◆チケット情報

・Ringo Jamシート:20,000円(税込)※特典付き

・SS指定:15,000円(税込)※特典付き

・S指定:12,800円(税込)

・着席指定:12,800円(税込)













また初回限定BOXには、LPサイズ スクエアフォトブック(44P)、TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)、さらに楽曲からインスパイアされた、ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”、ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”、カップ & ソーサー inspired by “Coffee”、ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”といった豪華グッズが付属、「The White Lounge」の世界観を十二分に堪能することができそうだ。初回限定BOXを確実に入手するためには10月21日までに予約することが推奨されているので、各チェーン別のオリジナル特典とともにチェックして欲しい。映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge㏌CINEMA』は、9月13日より全国で公開すると初週末の興行収入1位を獲得し、10月17日現在で興行収入17億円、累計観客動員数48万人を突破し、本年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録、今もロングランが続いている。◆映像作品『The White Lounge ㏌ CINEMA』特設サイト◆映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』特設サイト◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP◆大森元貴 オフィシャルInstagram◆若井滉斗 オフィシャルInstagram◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram