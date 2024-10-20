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1. The White Lounge
2. Folktale¡ÊThe White Lounge Version¡Ë
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11. Attitude¡ÊThe White Lounge Version¡Ë
12. Feeling¡ÊThe White Lounge Version¡Ë
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14. Soranji¡ÊThe White Lounge Version¡Ë
15. The White Lounge -reprise-
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03-3405-9999¡Ê·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 / 16:00¡Á19:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
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