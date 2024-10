ライブ・イベント情報

<AA=LIVE THE NEXT>2025年1月25日(土)[会場] 渋谷WWW X(東京)[開場/開演] 17:00/18:00【SPEEDSTAR CLUB先行予約URL】https://members.speedstarrecords.com/ticket/3667

AA=が、東京・渋谷WWW Xにて<AA= LIVE THE NEXT>を2025年1月25日(土)に開催する。AA=が「THE NEXT」を掲げたライブを実施するのは、2015年開催の<TOUR THE NEXT>、2019年開催の<TOUR THE NEXT 2019>以来となる。過去2回の<TOUR THE NEXT>開催後には「#5」、「#6」のリリースという新たなフェーズへのキックオフとなるライブになった。10月21日(月)10時より、SPEEDSTAR CLUBでの先行予約がスタートする。