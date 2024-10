【ブルアカらいぶ!おーたむ!おーたむ!SP】10月20日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「サクラコ(アイドル)」および「ミネ(アイドル)」を10月23日に実装する。

マリーに続き2人がアイドル衣装姿で実装される。「サクラコ(アイドル)」はガチャ「オリーブに祈る平和の詩」にて入手できる限定キャラクターとなる。一方の「ミネ(アイドル)」はイベント「Serenade Promenade」の配布キャラクターとして実装。イベントをプレイした際の報酬として入手できる。

「サクラコ(アイドル)」

「オリーブに祈る平和の詩」

「ミネ(アイドル)」

イベント「Serenade Promenade」

【ブルアカらいぶ!おーたむ!おーたむ!SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.