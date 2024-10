【ブルアカらいぶ!おーたむ!おーたむ!SP】10月20日19時~ 配信

「マリー(アイドル)」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「マリー(アイドル)」の実装を発表した。

トリニティ総合学園所属のシスターフッドに所属するマリーの新衣装が実装される事となった。これまで、通常衣装に加え「マリー(体操服)」の2種が実装されていたが、今回新たに黒いドレスのアイドル衣装で装い新たに登場する。

限定キャラクターとして実装され、10月23日より開催されるガチャ「ラボニに捧ぐ輝きの詠」にて入手できる。

「ラボニに捧ぐ輝きの詠」

