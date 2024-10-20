¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤è¤ê¤âÎÉ¤¤Åê¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È»³ËÜÍ³¿¤òÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¤¬Èæ³Ó¡¡¡Ö¤Þ¤À22ºÐ¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¡×¤È³ÍÆÀ¤ò¿Ê¸À
ÊÆµå³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëº´¡¹ÌÚ¡£º£µ¨¤Ï2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØPhilly Sports Network¡Ù¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏNPB¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥³ÍÆÀ¤Ë¡ØÁ´ÎÏ¡Ù¤ò¿Ô¤¯¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤òÇÛ¿®¡£ÃÏ¸µµåÃÄ¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÍèÅª¤ÊMLBÄ©Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î³ÍÆÀ¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÆüËÜ¿ÍºÇÂ®¥¿¥¤¤ËÊÂ¤ó¤À¡ª¶ÃØ³¤Î¡Ö165¥¥í¡×¤ò·×Â¬¤·¤¿Îò»ËÅª½Ö´Ö¤Î±ÇÁü
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¹â¹»ºÇÂ®µÏ¿¤Ç¤¢¤ë»þÂ®101¥Þ¥¤¥ë¤ÎÅêµå¤òÇË¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯4·î10Æü¤Ë13¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò´Þ¤à19¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢»Ë¾å16¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë´°Á´»î¹çÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢º£µ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡ÖÈà¤ÏMLB¤ËÍè¤ëÁ°¤Î¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤è¤ê¤âô£¤«¤ËÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤ò¡ØÉ¬Í×¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥µ¥µ¥¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤À¡£Èà¤Ï¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤è¤ê¤âÎÉ¤¤Åê¼ê¤Ë¸«¤¨¡¢¤Þ¤À22ºÐ¤À¡£¤â¤·¡¢¥µ¥µ¥¤¬¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÈà¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏNPB¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¸õÊä¤À¡×¤È¡¢¤Þ¤¿¤â»³ËÜ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æº´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¾µåÃÄ¤ÈÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÂçÃ«¤È»³ËÜ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢Àé²ìÞæÂç¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥á¥Ã¥Ä¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¡¢Î¥Ã¦¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ¤Î²øÊª¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]