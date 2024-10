【ブルアカらいぶ!おーたむ!おーたむ!SP】10月20日19時~ 配信

「ユウカ(体操服)」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関するフィギュア2種類の情報を公開した。

マックスファクトリーが手掛けるフィギュア「ユウカ(体操服)」は10月22日12時に予約受付が開始される。スポーティな姿のユウカを立体化したフィギュアで、健康的なふとももなど、普段の姿とは異なる魅力を持った商品になっている。価格は19,800円。

また、グッドスマイルカンパニーより発売される「イチカ」のフィギュアに関する情報も公開。通常衣装のイチカを忠実に立体化したフィギュアで、腰に手をあて優しく微笑む表情や、チラ見えする腹部まで再現。こちらは11月12日12時より予約受付が開始され、価格は16,500円となる。

「イチカ」

【ブルアカらいぶ!おーたむ!おーたむ!SP】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.