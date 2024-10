【ブルアカらいぶ!おーたむ!おーたむ!SP】10月20日19時~ 配信

お菓子「ブルーアーカイブ ウエハース3」が2025年2月に発売される。価格は150円。

Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」のウエハース第3弾が発売される。各パッケージにプラカード1枚とココアクリーム味のウエハース1枚が封入。カードは今回も全30種が用意されている。

ラインナップとしては「イズナ」、「カンナ」、「ツバキ」、「シュン」、「ウイ」、「カズサ」、「レイサ」、「シズコ」などが用意されており、裏面にはそれぞれメモリアルロビーがデザインされる。

