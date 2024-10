Mrs. GREEN APPLEライブ映像作品YouTubeプレミア公開、2日間合計で同時視聴者数35万人以上を記録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Blu-ray、DVD『The White Lounge in CINEMA』が12月27日にリリースされることを発表したばかり

Mrs. GREEN APPLE(以下、ミセス)が2024年1月12日にライブBlu-ray、DVDとして同時リリースした『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』と『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を、10月19日・20日にYouTubeプレミア公開。同時視聴者数が2日間合計で35万人以上を記録した。

ミセスはBlu-ray、DVD『The White Lounge in CINEMA』を12月27日にリリースすることを発表したばかり。本商品には映画本編のほか、リハーサルからツアーファイナルまで密着した濃密なドキュメンタリーと撮り下ろしインタビューから構成される「Documentary - Episode 6 “The White Lounge”」、初日公開記念舞台挨拶と大ヒット御礼舞台挨拶の模様、さらに特報映像、予告映像を特典映像として完全収録する。

また、本Blu-ray、DVD初回限定BOXには、LPサイズ スクエアフォトブック(44P)、TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)、さらに楽曲からインスパイアされた、ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”、ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”、カップ & ソーサー inspired by “Coffee”、ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”といった豪華グッズが付属。『The White Lounge』の世界観を十二分に堪能することができる。初回限定BOXを確実に入手するためには10月21日までに予約することが推奨されている。

映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』は、9月13日より全国で公開すると初週末の興行収入1位を獲得し、10月17日現在で興行収入17億円、累計観客動員数48万人を突破し、本年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録、今もロングランが続いている。

リリース情報

2024.12.27 ON SALE

Blu-ray&DVD 『The White Lounge in CINEMA』

特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/