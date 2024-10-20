2024Ç¯10·î21Æü¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Á¤¦¤ªºÂ¡× ¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤Î¡ÚËèÆü¤Ò¤È¤³¤ÈÀê¤¤¡Û
¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2024Ç¯10·î21Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©
¶á½ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£³Ê°Â¤ÇÍß¤·¤«¤Ã¤¿Êª¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤½¤¦¡£
¾Ç¤Ã¤Æ¾×Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ºÇÔ¤Ï³Î¼Â¡Ä¡Ä¡£¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡£
µÈ¶§Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Æü¡£¾Ð´é¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ì¤ÐµÈ±¿¤¬Í¥Àª¤Ë¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤»¤ëÆü¡£¾Íè¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡ý¡£
¤È¤«¤¯Êª»ö¤¬ÂÚ¤ê¤ä¤¹¤¤Æü¡£¤Ç¤â¾Ç¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤¦¤ì¤·¤¤¾ðÊó¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤½¤¦¡£Í§¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
Í§Ã£¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¥Ä¥¤¢¤ê¡£¥é¥ó¥Á¤âÂçÀª¤Ç³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ò¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤Ï¥À¥á¡£·É±ó¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Êµ¤Ê¬¤Î°ìÆü¡£¤Ç¤âÍ·¤Ó¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¡£¤¤¤¤¼ý³Ï¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡ª
¼þ°Ï¤Î±ç½õ¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£Âç¤¤Ê·×²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¹¥Æü¡£
¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¡£µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤¬È¯Å¸Åª¤ÊÆü¡£¸ÄÀÅª¤Ê¿ÍÊª¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
12°Ì¡§¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¶á½ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£³Ê°Â¤ÇÍß¤·¤«¤Ã¤¿Êª¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤½¤¦¡£
11°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¾Ç¤Ã¤Æ¾×Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ºÇÔ¤Ï³Î¼Â¡Ä¡Ä¡£¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡£
10°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
µÈ¶§Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Æü¡£¾Ð´é¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ì¤ÐµÈ±¿¤¬Í¥Àª¤Ë¡£
9°Ì¡§¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¿¿ÌÌÌÜ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤»¤ëÆü¡£¾Íè¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡ý¡£
8°Ì¡§¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¤È¤«¤¯Êª»ö¤¬ÂÚ¤ê¤ä¤¹¤¤Æü¡£¤Ç¤â¾Ç¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
7°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¤¦¤ì¤·¤¤¾ðÊó¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤½¤¦¡£Í§¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
6°Ì¡§¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
Í§Ã£¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¥Ä¥¤¢¤ê¡£¥é¥ó¥Á¤âÂçÀª¤Ç³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
5°Ì¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ò¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤Ï¥À¥á¡£·É±ó¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
4°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Êµ¤Ê¬¤Î°ìÆü¡£¤Ç¤âÍ·¤Ó¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¡£¤¤¤¤¼ý³Ï¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡ª
3°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¼þ°Ï¤Î±ç½õ¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¡£Âç¤¤Ê·×²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¹¥Æü¡£
2°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¡£µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡£
1°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤¬È¯Å¸Åª¤ÊÆü¡£¸ÄÀÅª¤Ê¿ÍÊª¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)