ºÇÂç17¥áー¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤òÁÛÄê¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ë¡¡»ÔÌ±Ìó1000¿Í¤¬·±Îý¤Ë»²²Ã¡¡»°½Å¡¦ÈøÏÉ»Ô
»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤ÇÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ÄÅÇÈ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºÇÂç17¥áー¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤òÁÛÄê¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ë¡¡»ÔÌ±Ìó1000¿Í¤¬·±Îý¤Ë»²²Ã¡¡»°½Å¡¦ÈøÏÉ»Ô
·±Îý¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÇÂçÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈøÏÉ»ÔÆâ33¤«½ê¡¢Ìó1000¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬»²²Ã¡£±è´ßÉô¤ÎÄ®¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤ËÈòÆñ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉ¸¹â¤ª¤è¤½22¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤ØÈòÆñ¡£ËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤ÎÈ÷ÉÊ¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤ÎÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈøÏÉ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é4Ê¬¸å¤ËÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¡£¹â¤µ¤ÏºÇÂç17¥áー¥È¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈøÏÉ»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âËÉºÒ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¡¢ËüÁ´¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£