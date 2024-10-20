シャオミの55V型4Kスマートテレビ、5万円切りは脊髄反射でポチっていい #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年10月19日（土）0:00 〜 2024年10月20日（日） 23:59まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
現在、臨場感あふれる映像体験が可能なXiaomi（シャオミ）の新作チューナレステレビ「A 55（ELA5547TW）」や、高画質処理でゲームも快適にプレイできるREGZA（レグザ）の4K液晶テレビ「43Z570K」など、高画質＆大画面でPrime VideoやNetflixの動画コンテンツが楽しめるテレビがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年10月19日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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シャオミの新作チューナレステレビ「A 55」が5,000円オフ。自宅で臨場感あふれる映像体験を楽しもう！
Xiaomi 4K 液晶 テレビ 55V型 Google TV チューナーレス スマートテレビ A 55 HDR10対応 ネット動画対応 Dolby Audio DTS-X MEMC対応 音声検索対応 ベゼルレスデザイン Xiaomi TV A 2025シリーズ
49,800円
（9%オフ）
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Netflix、Prime Video、YouTubeの視聴に最適。4K液晶を搭載したシャオミのチューナレステレビ各種が最大10％オフ
Xiaomi 4K QLED 量子ドット テレビ 55V型 Google TV 液晶テレビ A Pro 55 チューナーレス スマートテレビ ネット動画対応 Dolby Audio DTS-X MEMC対応 音声検索対応 Xiaomi TV A Pro 2025シリーズ
59,800円
（8%オフ）
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Xiaomi 量子ドット mini LED テレビ 55V型 4K 144Hz Google TV チューナーレス 液晶テレビ スマートテレビ ネット動画対応 VRR対応 ゲームモード Dolby Audio MEMC対応 HDMI2.1対応 音声検索対応 Xiaomi S mini 2025シリーズ
79,800円
（6%オフ）
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シャオミ(Xiaomi) テレビ 86V型 Max 86 チューナーレステレビ AndoroidTV搭載 ネット動画対応 スマートTV 4K液晶 Dolby Vision IQ/Dolby Atmos/UHD YouTube NETFLIX prime video対応
179,900円
（10%オフ）
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＞＞シャオミのスマートテレビがお買い得
Google TVを搭載したソニーの4Kテレビ「ブラビアシリーズ」がお得。音声で観たい動画が検索できる優れモノ
ソニー(SONY) テレビ 43インチ 液晶 4K ブラビア KJ-43X75WL Google TV 4.5畳以上推奨
76,000円
（15%オフ）
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ソニー(SONY) テレビ 55インチ 液晶 4K ブラビア KJ-55X75WL Google TV 8畳以上推奨
99,000円
（16%オフ）
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ソニー(SONY) 43V型 4K X80WKシリーズ 液晶 テレビ ブラビア KJ-43X80WK Google TV Dolby Atmos対応 4.5畳以上推奨 2022年モデル
97,475円
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ソニー 65V型 4K 液晶 テレビ ブラビア KJ-65X80WK Google TV Dolby Atmos対応 10畳以上推奨 2022年モデル
158,890円
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部屋の環境に合わせて画質を自動調整。高精細な映像美を実現した4K液晶レグザ「43Z570K」が63,300円で販売中！
REGZA 43インチ 4K液晶テレビ 43Z570K 倍速パネル搭載 4Kチューナー内蔵 外付けHDD2番組同時録画 スマートテレビ
63,300円
（10%オフ）
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REGZA 50インチ 4K液晶テレビ50Z570K 倍速パネル搭載 4Kチューナー内蔵 外付けHDD2番組同時録画 スマートテレビ
84,860円
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レグザ 55インチ 4K液晶テレビ 55Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル)
104,000円
（39%オフ）
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REGZA テレビ 55インチ 4K 有機ELテレビ 55X8900L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ
161,500円
（5%オフ）
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AI技術で自然な色彩を再現。高画質・高音質な映像を堪能できるハイセンスの4K液晶テレビ「55E7H」が22%オフ
ハイセンス 55V型 4K 倍速パネル 液晶 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 ネット動画対応 Alexa対応 ゲームモード AirPlay2 テレビ 3年保証 55E7H
94,800円
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シャープ 42V型 4K 液晶 テレビ AQUOS 4T-C42EJ1 Google TV Dolby Atmos (2022年モデル) Wi-Fi6対応
82,000円
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【Amazon.co.jp限定】 TCL 65V型 4K液晶 倍速 テレビ 量子ドットPro 65T8B Google TV AirPlay2 ネット動画対応 Dolby Atoms ゲームモード HDMI2.1対応 4Kチューナー内蔵 Alexa対応 2024年モデル
89,800円
（10%オフ）
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＞＞4Kテレビのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について「Amazonプライム感謝祭」は、10月20日（日）23時59分まで開催中！
Source:「Amazonプライム感謝祭」