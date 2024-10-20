»§ËàÀîÆâ»ÔÄ¹Áªµó¡¡¤Û¤«¤ËÎ©¸õÊä¤Ê¤¯¸½¿¦¤ÎÅÄÃæ»á¤¬ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª
¡¡20Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦»§ËàÀîÆâ»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¸½¿¦¤ÎÅÄÃæÎÉÆó»á¤¬ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÅêÉ¼¤Ç2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¸½¿¦¤ÎÅÄÃæÎÉÆó»á(67)¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ»á¤Ï2024Ç¯¤È2025Ç¯¤Ë40Ç¯¤Î±¿Å¾´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëÀîÆâ¸¶È¯1¡¦2¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢20Ç¯¤Î±¿Å¾±äÄ¹¤òÍÆÇ§¡£»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤äÀîÆâ¹Á¤ÎÀ°È÷Â¥¿Ê¤Ê¤É¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÅÄÃæÎÉÆó»á)
¡Ö¾¯»Ò²½ÂÐºö¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢»º¶È¿Íºà³ÎÊÝ¡¢¤½¤ì¤«¤é°Ü½»Äê½»¡£2´üÌÜ¤ÏÆÃ¤Ë¾Ð´é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¼Â¹Ô·×²è¤òºî¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¤Ç¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ËÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢2004Ç¯¤Î¹çÊ»¤Ç»§ËàÀîÆâ»Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÌµÅêÉ¼¤Ç¤ÎÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£