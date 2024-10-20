¥Î¡¼¥¹¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¡¢¥í¡¼¥Þ¡Á¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Àþ³«Àß¡¡2025Ç¯5·î22Æü¤«¤é½µ3±ýÉü
¥Î¡¼¥¹¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¡Á¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Àþ¤ò2025Ç¯5·î22Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
¥í¡¼¥ÞÈ¯¤¬²Ð¡¦¿å¡¦¶âÍË¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¤¬²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÅÚÍË¤Î½µ3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-9·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¥í¡¼¥ÞÈ¯¤¬12»þ´Ö40Ê¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¤¬11»þ´Ö40Ê¬¡£ÂçÀ¾ÍÎ²£ÃÇÏ©Àþ¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Æ±Ï©Àþ¤ÏITA¥¨¥¢¥¦¥§¥¤¥º¤â½µ3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë1Æü1±ýÉü¤ËÁýÊØ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
N0411¡¡¥í¡¼¥Þ¡Ê16¡§10¡Ë¡Á¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê19¡§50¡Ë¡¿²Ð¡¦¿å¡¦¶â
N0412¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê22¡§00¡Ë¡Á¥í¡¼¥Þ¡Ê18¡§40+1¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ