¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¤ÕÆ¬¤Ç»·¶¶ÊøÍî 7¿Í»àË´ ÊÆ¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£
¡¡¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¤ÕÆ¬¤Ç»·¶¶¤¬ÊøÍî¤·¡¢7¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁûÁ³¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥µ¥Ú¥íÅç
¡¡CNN¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È19Æü¸á¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¥µ¥Ú¥íÅç¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÕÆ¬¤Ç»·¶¶¤¬ÊøÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£20¿Í°Ê¾å¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊøÍî¤Î¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Åç¤Î¹õ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò½Ë¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤Î¿ÆÀÌ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ïµ¾À·¼Ô¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë