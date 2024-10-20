ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÈÁöÎÝ¥ß¥¹¡É¤Ï¡ÖÆÍÆþ¤ò¼«½Å¡×¡¡¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤Î¼ÁÌä¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¶ì¾Ð¤¤¡¡¤¢¤¹±¿Ì¿¤ÎÂè6Àï¤Ø
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡ËÍÊ¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢21Æü¤ÎÂç°ìÈÖ¤ØÄ´À°¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÈÁöÎÝ¥ß¥¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿19Æü¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î3¾¡2ÇÔ¡£
Âç°ìÈÖ¤ò¤¢¤¹¤Ë¹µ¤¨¡¢¼ç¼´¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤é¤¬Îý½¬¤ËÎ×¤àÃæ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ä»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«Áª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡§
¡ÊQ.ÂçÃ«Áª¼ê¤Ïº£¸å2»î¹ç¤¤¤º¤ì¤«¤ËÅÐÈÄ¡©¡Ë¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¼ÁÌä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÆóÅáÎ®¡ÉÉü³è¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè5Àï¤Ç3ÎÝ¤Ë¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¥Û¡¼¥à¤òÁÀ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï3ÎÝ¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡ÖÂÇµå¤¬¶¯¤¯¡¢¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÆÍÆþ¤ò¼«½Å¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤òÁÀ¤¦Êý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¡¢°ì·ïÍîÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ20Æü¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î²¦¼Ô¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ò²¼¤·¡¢15Ç¯¤Ö¤ê41²óÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡£
21Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡ÈÌ¾ÌçÆ±»Î¡É¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£