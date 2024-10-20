¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿ËÁ¸±²È¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î¾å¶õ¤ÇÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï!?
¥¨¥¸¥×¥È¤Î¾å¶õ¤ò¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄº¾å¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï1É¤¤Î¸¤¤Ç¤·¤¿¡£Í¦¤Þ¤·¤¯Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
ËÁ¸±²È¤òÌ¾¾è¤ë¥â¥·¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÏÀèÆü¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ã²¼¤Ë¸«¤ëµðÂç¤Ê¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤â¤Î¡£
¤½¤ó¤Ê¾å¶õ¤«¤éÄ¯¤á¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄº¾å¤Ë1É¤¤Î¸¤¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ï¹â¤µ138m¡£¤«¤Ê¤ê¤Î·¹¼Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ï¤È¤Æ¤âÅÐ¤ì¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¿Í¤Î»Ñ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸¤¤¬Äº¾å¤ÇÍª¡¹¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤È¤³¤Î¸¤¤Ï¡¢¼«¤é¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤òÅÐ¤Ã¤ÆÀèÃ¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥â¥·¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¾å¶õ¤«¤é»£¤Ã¤¿Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶Ã¤¤ò¸«¤»¡¢¸¤¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥â¥·¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¸¤¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤òÅÐ¤Ã¤¿¤ê²¼¤ê¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥â¥·¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤ÈÆ±¤¸¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸¤¤È¡¢ÃÏ¾å¤Ç°ì½ï¤Ë±Ç¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¸¤¤Ï¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢Ìµ»ö¤ËÃÏ¾å¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê»²¹Íµ»ö¡Û
New York Post. Jaw-dropping video shows barking dog on top of Great Pyramid of Giza in surreal scene. October 16 2024