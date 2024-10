エジプトの上空をパラグライダーで飛んでいた男性が、ピラミッドの頂上で見つけたのは1匹の犬でした。勇ましく立っているその姿は、なんともシュールです。

↑頂上に何かいるぞ(画像提供/New York Post/YouTube)

冒険家を名乗るモシャーさんは先日、エジプトでパラグライダーを楽しんでいました。眼下に見る巨大なピラミッドの景色は、地上から見上げるピラミッドの姿とはまた違うもの。

そんな上空から眺めるピラミッドの頂上に1匹の犬がいたのです。

このピラミッドは高さ138m。かなりの傾斜があって、人はとても登れそうにありません。当然ながら人の姿は一切ないのに、犬が頂上で悠々と過ごしているんです。

↑ピラミッドを散歩する犬(画像提供/New York Post/YouTube)

きっとこの犬は、自らピラミッドを登って先端まで行ったのでしょう。モシャーさんが上空から撮った動画の投稿には、多くの人が驚きを見せ、犬の心配をする声もあふれました。

しかし、モシャーさんの話によると、この地域の犬はふつうにピラミッドを登ったり下りたりしているのだそう。

モシャーさんはピラミッドを登っていた犬と同じとみられる犬と、地上で一緒に映した写真も投稿。犬はピラミッドからの眺望を楽しんだ後、無事に地上まで戻ってきたようです。

