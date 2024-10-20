¡Ö귀신¡Ê¥¯¥£¥·¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©ÉÝ¤¤ÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡ª
K-POP¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤äÎ¹¹Ô¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö귀신¡Ê¥¯¥£¥·¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö귀신¡Ê¥¯¥£¥·¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢²øÃÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö귀신¡Ê¥¯¥£¥·¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÍ©Îî¡¢¤ª¤Ð¤±¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
´Ú¹ñ¤ÎÍ©Îî¤Ï¡¢Çò¤¤°áÁõ¤òÃå¤ÆÄ¹¤¤È±¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÍ©Îî¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤ª²½¤±²°Éß¡×¤Ï¡Ö귀신의 집¡Ê¥¯¥£¥·¥Í¥¸¥×¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù