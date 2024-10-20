¡Ö¥¿¥ê¥ß¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥è¥ó¡¢µÁÊì¤ËÉ×¤ÎÉÔËþ¤òÅÇÏª¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥è¥ó¤¬¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥ª¥¯¤È¥Ñ¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬±£¤·¤¿50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯4600Ëü±ß¡Ë¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶ÃØ³¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS 2TV¡Ö¥¿¥ê¥ß¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Ò¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢¥¥ë¥ì¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥ª¥¯¡Ë¤È¥Þ¥ó¥É¥¥¥¯¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë±£¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿»¥Â«¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶ÃØ³¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¥¥ë¥ì¤È¥Þ¥ó¥É¥¥¥¯¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸Á°¥¥ë¥¹¥ó¡Ê¥¤¡¦¥®¥å¥Û¡Ë¤¬±£¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿100²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10²¯9200Ëü±ß¡Ë¤Î°ìÉô¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Æ¹ö¹Ô¤¤Þ¤Ç³Ð¸ç¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¥¥ë¥¹¥ó¤Î¸¸±Æ¤Ë¶ì¤·¤à¤â¡ÖºáÈÈ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¬¥ó¥¸¥å¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬¥¿¥ê¥à¡Ê¥¯¥à¡¦¥»¥í¥¯¡Ë¤È±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤ËÊó¹ð¤ËÍè¤ë¤È¡¢¥¥ë¥ì¤Ï¡Ö»ä¤Ï»¿À®¡£¥¿¥ê¥à¤¬¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¥Æ¥¦¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥Æ¥¸¥å¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¥¿¥ê¥à¤Î¤³¤È¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡© ¥¿¥ê¥à¤ÎÌÜ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤é¤«¤¤¤Ë¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
»°¿Í¤ÎÃË¤¬µî¤Ã¤¿¸å¡¢¥¥ë¥ì¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ï¸ý¼Â¡£¤¦¤Á¤Î¥¿¥ê¥à¤ËÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤âÅÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤½¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥Þ¥ó¥É¥¥¥¯¤Ï¡Ö¾¯¤·¤À¤±½Ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¡© ¹²¤Æ¤ÆÁ´ÉôÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ë¥ì¤Ï¡Ö¸å¤Ç¤Í¡£¥Ü¥ó¥Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È»ß¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤Î¤ª¶â¤ò¤É¤¦»È¤¨¤Ð»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ëµ¿¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤ª¶â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¥¹¥ó¥É¥ó¡Ê¥·¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤Ë¤ª¶â¤Î¤»¤¤¤ÇÉî¿«¤µ¤ì¤¿¥Ü¥ó¥Ò¤¬É×¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿Ãæ¡¢¥¥ë¥ì¤È¥Þ¥ó¥É¥¥¥¯¤ÏÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Ë¥Ü¥ó¥Ò¤Ï¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î°¸ý¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© »ÊË¡»î¸³¤Ë10²ó¤âÍî¤Á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤ÆÈ½»ö¡¢¸¡»ö¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤òÃÖ¤¤¤Æ°ì¿Í¤ÇÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤ì¤Û¤ÉÌµÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÈá»´¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ÎÀ¤¤Ç°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¥ë¥ì¤È¥Þ¥ó¥É¥¥¥¯¤¬±£¤·¤¿»¥Â«¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Ü¥ó¥Ò¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÇÈÍð¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥è¥ó¤¬¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥ª¥¯¤È¥Ñ¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬±£¤·¤¿50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯4600Ëü±ß¡Ë¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶ÃØ³¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS 2TV¡Ö¥¿¥ê¥ß¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Ò¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢¥¥ë¥ì¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥ª¥¯¡Ë¤È¥Þ¥ó¥É¥¥¥¯¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤Î¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë±£¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿»¥Â«¤òÈ¯¸«¤·¡¢¶ÃØ³¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¬¥ó¥¸¥å¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬¥¿¥ê¥à¡Ê¥¯¥à¡¦¥»¥í¥¯¡Ë¤È±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°²°¤ËÊó¹ð¤ËÍè¤ë¤È¡¢¥¥ë¥ì¤Ï¡Ö»ä¤Ï»¿À®¡£¥¿¥ê¥à¤¬¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¥Æ¥¦¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥Æ¥¸¥å¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¥¿¥ê¥à¤Î¤³¤È¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡© ¥¿¥ê¥à¤ÎÌÜ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤é¤«¤¤¤Ë¤¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
»°¿Í¤ÎÃË¤¬µî¤Ã¤¿¸å¡¢¥¥ë¥ì¤Ï¡Ö±Ç²è¤Ï¸ý¼Â¡£¤¦¤Á¤Î¥¿¥ê¥à¤ËÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶â¤âÅÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤½¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥Þ¥ó¥É¥¥¥¯¤Ï¡Ö¾¯¤·¤À¤±½Ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¡© ¹²¤Æ¤ÆÁ´ÉôÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ë¥ì¤Ï¡Ö¸å¤Ç¤Í¡£¥Ü¥ó¥Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È»ß¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤Î¤ª¶â¤ò¤É¤¦»È¤¨¤Ð»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ëµ¿¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤ª¶â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¥¹¥ó¥É¥ó¡Ê¥·¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤Ë¤ª¶â¤Î¤»¤¤¤ÇÉî¿«¤µ¤ì¤¿¥Ü¥ó¥Ò¤¬É×¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿Ãæ¡¢¥¥ë¥ì¤È¥Þ¥ó¥É¥¥¥¯¤ÏÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Ë¥Ü¥ó¥Ò¤Ï¡Ö¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î°¸ý¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© »ÊË¡»î¸³¤Ë10²ó¤âÍî¤Á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤ÆÈ½»ö¡¢¸¡»ö¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤òÃÖ¤¤¤Æ°ì¿Í¤ÇÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤ì¤Û¤ÉÌµÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÈá»´¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ÎÀ¤¤Ç°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¥ë¥ì¤È¥Þ¥ó¥É¥¥¥¯¤¬±£¤·¤¿»¥Â«¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Ü¥ó¥Ò¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÇÈÍð¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£