¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¼þ¤ê¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤¿¤¤♡¤è¤¯¥¥¹¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÒÂè£±°Ì¡ÁÂè£³°Ì¡Ó
Îø°¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥¹¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î°¦¾ð¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦ÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤ò´ð¤Ë¡¢¤è¤¯¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò
¢£Âè3°Ì¡§ISFJ¡ÊÍÊ¸î¼Ô¡Ë¡ßESTP¡Êµ¯¶È²È¡Ë
ISFJ¤ÎÈà¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ESTP¤Î½÷À¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢½Ö´ÖÅª¤Ê´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà½÷¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê°ìÌÌ¤¬Èà¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÉÑÈË¤Ë°¦¾ð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÀ¿¼Â¤Ê°¦¤ÈÈà½÷¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ³Ê¤¬¡¢¥¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè2°Ì¡§ENFJ¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë¡ßISFP¡ÊËÁ¸±²È¡Ë
ENFJ¤ÎÃËÀ¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤Ë²¹¤«¤¯ÀÜ¤¹¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¡£ISFP¤Î½÷À¤Ï´¶ÀË¤«¤Ç¡¢Èà¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¼«Á³¤È¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°¦¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÊñÍÆÎÏ¤ÈÈà½÷¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤¬¡¢°¦¾ðË¤«¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âè1°Ì¤Ï...
Âè1°Ì¤Ï¡¢ESFJ¡ÊÎÎ»ö¡Ë¡ßISTP¡Êµð¾¢¡Ë
ESFJ¤ÎÈà¤Ï¼Ò¸òÅª¤Ç¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤¬Ë¤«¤Ç¤¹¡£ISTP¤Î½÷À¤Ï°ì¸«¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤·¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤´¶¾ð¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Èà¤¬Èà½÷¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÈà¤Î°¦¾ð¤ËÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¨¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¼«Á³¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÈà½÷¤ÎÀÅ¤«¤Ê°¦¤¬¡¢¾ï¤ËÆó¿Í¤Îå«¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë