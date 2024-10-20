¡ÚPHOTO¡ÛTXT ¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤ÆÃæ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
20Æü¸á¸å¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Î¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¡¢³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤«¤é´Ú¹ñ¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¦¡ÚPHOTO¡ÛTXT ¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áÃæ¹ñ¤Ø½Ð¹ñ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¦TOMORROW X TOGETHER ¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥½¥í¶Ê¡ÖGGUM¡×¤ò¸ø³«¡È¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¸½¡É
¡¦¡ÚPHOTO¡ÛTXT ¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áÃæ¹ñ¤Ø½Ð¹ñ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¦TOMORROW X TOGETHER ¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥½¥í¶Ê¡ÖGGUM¡×¤ò¸ø³«¡È¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¸½¡É