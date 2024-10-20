¥á¥¬¥Í¤â¥´¡¼¥°¥ë¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥½¥Ë¡¼¤ÎÍç´ã3D¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
10·î15Æü¡Á18Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCEATEC¡Ê¥·¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£
¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿²½¤·¤¿¶õ´ÖºÆ¸½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íç´ã¤Ç3D¤òÂÎ¸³²ÄÇ½
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾åÉô¤Î¥«¥á¥é¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤ò¸¡½Ð¤·¤Æ¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò3D¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
´é¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤âÌÜÀþ¤òÄÉ½¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Ê£¿ô¿Í¤¬ÇÁ¤¹þ¤à¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬º®Íð¤·¤ÆÉ½¼¨¤¬¥º¥ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¤ÇÅ¬Àµ¤Êµ÷Î¥¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¤Ë¤ÏåºÎï¤ËÎ©ÂÎ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡£
·úÃÛ¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Î¹½Â¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢°åÎÅ¤Ç¼£ÎÅ¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ì¤ÐÎ©ÂÎ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òºî¤é¤º¤ËºÑ¤àÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
´ë¶È¤ÇÇã¤¦¤Ê¤é³èÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤½¤¦
¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï27¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÂç·¿²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê3D¥â¥Ç¥ë¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ç¤â¡¢Èþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Âç·¿²½¤¹¤ë¤È¸«¤ë¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î´Ø·¸¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢²èÁÇ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·×»»¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¥Ç¥â¤ÇÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ¤Ï4K¡Êº¸±¦¤ÎÌÜ¤Ç¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÒÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Î²òÁüÅÙ¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¢¾ÜºÙ¤ÊÎ©ÂÎ¥â¥Ç¥ë¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×µé¤ÎPC¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²Á³Ê¤ÏÌó55Ëü±ß¡£
¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇã¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤È¹â³Û¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸¼¨¤Ç½¸µÒ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°¤¯¤Ê¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Source: CEATEC 2024