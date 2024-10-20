£´Ç¯Á°¤Î¹ë±«¤Ç£´¿Í»àË´¡¡ÈïºÒ¤ÎÍ³ÉÛ»ÔÅòÊ¿¤ËÌó£²²¯±ß¤«¤±¶ÛµÞÈòÆñ½ê¡¡ÂçÊ¬
4Ç¯Á°¤Î¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¡¢ÈòÆñÅÓÃæ¤Î²ÈÂ²4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¤ÎÅòÊ¿ÃÏ¶è¤Ç¶ÛµÞÈòÆñ½ê¤Î¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶ÛµÞÈòÆñ½ê¤ÏÍ³ÉÛ»Ô¤¬2²¯1000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÅòÊ¿ÃÏ¶è¤Î¹âÂæ¤ËÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£2020Ç¯7·î¤Î¹ë±«¤Ç¤ÏÎ¹´Û³¹¤òÎ®¤ì¤ëÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼Ö¤ÇÈòÆñÃæ¤Î²ÈÂ²4¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÅòÊ¿ÃÏ¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï¡ÖÉü¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê´ðËÜ·×²è¡×¤òºöÄê¡£¤³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆËü°ì¤ÎºÝ¡¢½»Ì±¤¬°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤»¤ë¶ÛµÞÈòÆñ½ê¤ò¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¹©»ö¤Î³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ20Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤ÏÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥È2³¬·ú¤Æ¤Ç¤Î¤Ù¾²ÌÌÀÑ500Ê¿Êý¥áー¥È¥ëÍ¾¤ê¡¢1³¬¤Ë¤ÏËÉºÒÍÑ¤Î»ñµ¡ºà¤Î¤Û¤«¿å¤ä¿©ÎÁ¤òÈ÷Ãß¤·¤Þ¤¹¡£¶ÛµÞÈòÆñ½ê¤ÏÍèÇ¯3·îËö¤Î´°À®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£