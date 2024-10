米ラスベガスの観光スポットになった、巨大な球体型の最新エンターテイメント会場「スフィア」。ドーム状になった内外には多数のLEDが搭載され、会場にいる観客からは視界のすべてが巨大なスクリーンのようになり、圧倒的な没入感と最新のエンターテイメント体験を提供しています。そんなスフィアがアラブ首長国連邦(UAE)にも建設されることが発表されました。

↑UAEに進出

2万人を収容できるスフィア。ドーム部分にはすべてLEDやスピーカーが搭載され、最新鋭の巨大プラネタリウムといった雰囲気。ステージに登場するアーティストにあわせて、鮮やかな背景や光を照らし出し、全身でエンターテイメントを体験できるスポットになっています。

4年の建設期間を経て、2023年9月に誕生すると、ロックバンド「U2」の公演を皮切りに、これまでにもさまざまなアーティストのコンサートやイベントが開かれてきました。また、ドームの外側にもLEDが仕込まれていて、夜になると球体全体がライトアップされ、ラスベガスの街中に巨大な球が浮かび上がります。

そんな存在感抜群のスフィアがUAEにも誕生することになりました。場所は同国の首都アブダビ。この都市は、2030年までに年間訪問者数を3930万人に増やし、エンターテイメントの中心地として発展する計画を立てています。その戦略の一環としてスフィアの建設が盛り込まれたのです。

ラスベガスに続いてアブダビでも成功すれば、第3、第4のスフィアが世界各地に増えていくことも考えられるでしょう。チャンスがあれば、ラスベガスあるいはアブダビでスフィアを訪れてみてはいかがですか?

