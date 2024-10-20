TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëµì¥½Ï¢¤Î¹½À®¹ñ¥â¥ë¥É¥Ð¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤È¡¢EU=¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¹ñÌ±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½À¯¸¢¤Î¿Æ²¤ÊÆÏ©Àþ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥â¥ë¥É¥Ð¤Ç20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂçÅýÎÎÁª¤È¡¢EU²ÃÌÁ¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¹ñÌ±ÅêÉ¼¡£

¹ñÆâ¤Ë¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉÀªÎÏ¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ëÃÏ°è¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ²¤ÊÆÇÉ¤Î¸½¿¦¥µ¥ó¥É¥¥ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶Ä¾¸å¤ËEU¤Ë²ÃÌÁ¿½ÀÁ¤·¡¢º£Ç¯6·î¡¢²ÃÌÁ¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ë¤Ï11¿Í¤¬½ÐÇÏ¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥É¥¥»á¤¬»Ù»ýÎ¨36%¤ÇÂç¤­¤¯¥ê¡¼¥É¤·¡¢EU²ÃÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»¿À®¤¬63%¤ÈÈ¿ÂÐ¤Î32%¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÁªµó²ðÆþ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¥ë¥É¥ÐÅö¶É¤Ï¥í¥·¥¢Â¦¤¬13Ëü¿Í¤ÎÍ­¸¢¼Ô¤òÇã¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥µ¥ó¥É¥¥»á¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Íè·î3Æü¤Î·èÁªÅêÉ¼¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¾¡Íø¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£