現地時間10月19日に開催されたイングランド2部リーグ第10節で、ブリストル・シティはミドルズブラと敵地で対戦。2−0で快勝し、4試合ぶりに勝点3を積み上げた。貴重な追加点を挙げたのが、今夏にFC町田ゼルビアから期限付きで加入した平河悠だ。前半終了間際の45+2分、ペナルティエリア内でセカンドボールに鋭く反応すると、利き足とは逆の左足を一閃。スピード、コースともに申し分のないシュートをゴール左隅に突き刺し、鮮やかにネットを揺らした。

平河は自身7試合目の出場にして、待望の初ゴールとなった。試合後にはSNSを更新。全文英語で喜びの気持ちをこう綴った。「A big thank-you to the fans for their great support. I’m very happy to contribute towards today’s big three points, and score my first goal for City. I want to dedicate today’s goal to the gaffer and his family. See you again soon!」「(素晴らしいサポートをしてくれたファンに心から感謝している。貴重な勝点3獲得に貢献し、シティで初ゴールを決められてとても嬉しい。今日のゴールを監督と彼の家族に捧げたい。またすぐに会おう!)」この投稿には「初ゴールおめでとう」「We love yu」「イングランドの地で活躍する姿が嬉しい」「これからたくさんゴール見れるかなぁ」といった祝福や期待のコメントが続々と寄せられている。パリ五輪中の怪我で出遅れた平河は、デビューを飾った4節から3試合続けて途中出場した後、直近4試合連続で先発中だ。ストライカーとして今後さらに結果を残し、現在10位のブリストルで絶対的な地位を確立できるか。構成●サッカーダイジェストWeb編集部