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¡ÖA big thank-you to the fans for their great support. I¡Çm very happy to contribute towards today¡Çs big three points, and score my first goal for City. I want to dedicate today¡Çs goal to the gaffer and his family. See you again soon!¡×
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