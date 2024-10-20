Á°Ìë»àµå¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦º´Ìî¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡¡µð¿Í¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¡Ö£µÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì
¡¡¡Ö£Ê£Å£Ò£Á¡¡£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¡¦Âè£µÀï¡¢µð¿Í¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£²£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÏÂè£´Àï¤Î¶å²ó¤Ë±¦É¨ÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¸òÂå¤·¤¿º´Ìî¤¬¡¢Á°Æü¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏÁ°Æü½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Â¨¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ö£µÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Î¾·³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û
£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡³á¸¶
£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ËÒ
£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡º´Ìî
£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó
£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡µÜºê
£¶ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡·¬¸¶
£·ÈÖ¡¦Í··â¡¡¿¹·É
£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡¸ÍÃì
£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡ÉÍ¸ý
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥ª¥³¥¨
£²ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÌçÏÆ
£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡´Ý
£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡²¬ËÜÏÂ
£µÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡ºäËÜ
£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡Ãæ»³
£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡´ßÅÄ
£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡»³ºê°Ë