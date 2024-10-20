20日、盛岡競馬場で行われた第44回若駒賞(2歳・重賞・ダ1600m・1着賞金350万円)は、好位追走から馬群を割って抜け出した村上忍騎手騎乗の2番人気マツリダマスラオ(牡2、岩手・菅原勲厩舎)が、外から脚を伸ばしてきた7番人気ユウユウコラソン(牡2、岩手・佐藤祐司厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分41秒6(重)。

さらに1.1/2馬身差の3着に4番人気マルケイロジャー(牡2、岩手・石川栄厩舎)が入った。なお、1番人気ミヤギヴォイジャー(牡2、岩手・菅原勲厩舎)は4着に、3番人気ステイクラッシー(牝2、岩手・伊藤和忍厩舎)は7着に終わった。

勝ったマツリダマスラオは、父ニシケンモノノフ、母レッドブリエ、その父ディープインパクトという血統。重賞初制覇を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆マツリダマスラオ(牡2)

騎手:村上忍

厩舎:岩手・菅原勲

父:ニシケンモノノフ

母:レッドブリエ

母の父:ディープインパクト

馬主:高橋 福三郎

生産者:門別牧場

【全着順】

1着 マツリダマスラオ 2人気

2着 ユウユウコラソン 7人気

3着 マルケイロジャー 4人気

4着 ミヤギヴォイジャー 1人気

5着 ラヴェイ 5人気

6着 コニパ 6人気

7着 ステイクラッシー 3人気

8着 タカラクロロック 9人気

9着 ヨロズクレンジング 10人気

10着 シャルトルブルー 8人気