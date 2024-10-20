°û¤ß²°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ­¤ËÍ¶¤ï¤ì


¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×Æ¯¤­µÍ¤á¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¤«¤éÃ¦¤·¡¢Èà½÷¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎµÙ²Ë»þ´Ö¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡¿¤Ï¤¿¤é¤¯Èà½÷¤È¡¢¤Ä¤¯¤ë¥Ò¥â¡Ê1¡Ë

»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤­¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¡£

Æü¡¹Ë»¤·¤¯Æ¯¤¯Èà½÷¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤òºî¤í¤¦¡ª

¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤òÂà¿¦¤·¡¢Æ±À³Ãæ¤ÎÈà½÷¡¦¤ì¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤Í¤§¤µ¤ó¡£ÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤ÎÆ¯¤­µÍ¤á¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·ãÌ³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤¬»Å»ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¼«Í³»þ´Ö¤¬¤Ç¤­¤¿¤È¤­¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤­¤ë¡×¤´¤Ï¤óºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ö¤¢¤êÍ¾¤ë»þ´Ö¤Ç¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡×¤½¤·¤Æ¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤ó¤¿¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¤¤¿¤ï¤ê¥ì¥·¥Ô¤È2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤Í¤§´ë²è¡¦¸¶°Æ¡¢ÌîµÜ¥ì¥ÊÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯Èà½÷¤È¡¢¤Ä¤¯¤ë¥Ò¥â¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£ÌîºÚ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥Ò¥â¤ÎÏÃ

¡Á¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¡Á

µï¼ò²°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤ËÈª¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡Ä


ÌîºÚ¤Î³Ú±à¤À¤¡¡Ä


´³¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«


ÎäÅà¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Í


¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤Ç¡¼¤¹¡ª


¤³¤¦¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â


¼«Ê¬¤Î°é¤Æ¤¿¥È¥Þ¥È¤Ç¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤òºî¤Ã¤¿¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤Í¤§¤µ¤ó¡£

¥È¥Þ¥È¤Ï¤ì¤Ê¤µ¤ó¤¬Í£°ì¹¥¤­¤ÊÌîºÚ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£

¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤ÎÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È

¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È


[½êÍ×»þ´Ö¡¡2»þ´Ö¡Á2»þ´Ö30Ê¬¡Ê¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤Î´¥Áç»þ´Ö¤â´Þ¤á¡Ë]

¢¡ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡Ä2¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌÜ°Â¡Ë

¡¡ ¢¨ÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç2¤«·îÄøÅÙ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£

±ö¡ÄÅ¬ÎÌ

¢¡¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤Í¤§¤Î¤¤¤¿¤ï¤ê¥ì¥·¥Ô

1¡¡¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾å¤ËÀÚ¤ê¸ý¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

2¡¡¤¹¤Ù¤ÆÊÂ¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ5 ¡Á10Ê¬ÃÖ¤­¡¢ÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¿åÊ¬¤¬½Ð¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£

3¡¡¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÅ·¥Ñ¥ó¤Ë¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ò¾å¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢Çö¤¯±ö¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£

¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ò¾å¤Ë¤· ¤ÆÊÂ¤Ù¡¢Çö¤¯±ö¤ò¿¶¤ë


4¡¡100¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç1»þ´Ö30Ê¬¡Á2»þ´Ö¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê´¥¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¾Æ¤¤¤¿¤é¤Ç¤­¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£

¢¡Point

´¥Áç¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÃÇÌÌ¤¬´¥¤¤¤ÆÈé¤Ë¾¯¤·¤·¤ï¤¬¤è¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£

´ë²è¡¦¸¶°Æ¡á¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤Í¤§¡¢Ãø¡áÌîµÜ¥ì¥Ê¡¿¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯Èà½÷¤È¡¢¤Ä¤¯¤ë¥Ò¥â¡Ù