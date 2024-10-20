今週の【重要イベント】米CB景気先行、IMF見通し、米新築住宅販売 (10月21日～27日) 今週の【重要イベント】米CB景気先行、IMF見通し、米新築住宅販売 (10月21日～27日)



―――――――――――――――――――10月21日 (月) ――

◆国内経済

・9月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・9月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国10月最優遇貸出金利 (10:00)

・ドイツ9月生産者物価指数 (15:00)

★米国9月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)

・IMF・世界銀行の年次総会 (ワシントンDC、～26日)

【海外決算】

[米]ニューコア /[欧]SAP

◆新規上場、市場変更 など

★伸和ホールディングス <7118> ：札証Ａ上場



―――――――――――――――――――10月22日 (火) ――

◆国内経済

・9月白物家電出荷額 (10:00)

・9月食品スーパー売上高 (13:00)

・10年クライメート・トランジション利付国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★IMF世界経済見通し

・米国10月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

【海外決算】

[米]フィリップモリス 、ベライゾン 、テキサス・インスツルメンツ 、RTX 、ロッキードマーチン 、GM 、スリーエム /[欧]ロレアル

◆新規上場、市場変更 など

★Ｓｃｈｏｏ <264A> ：東証Ｇ上場



―――――――――――――――――――10月23日 (水) ――

◆国内経済

・9月全国スーパー売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

★G20財務相・中央銀行総裁会議（ワシントンDC、～24日）

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国9月中古住宅販売件数 (23:00)

・ユーロ圏10月消費者信頼感指数 (23:00)

・米国石油在庫統計 (23:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (24日3:00)

・植田日銀総裁がIMF主催のイベントで登壇 (24日3:00)

・カナダ中銀が政策金利を発表

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]テスラ 、コカコーラ 、TモバイルUS 、IBM 、サービスナウ 、AT＆T 、ボーイング 、ヒルトンワールドワイド 、テラダイン /[欧]ドイツ銀行

◆新規上場、市場変更 など

★東京地下鉄 <9023> ：東証Ｐ上場

○アイサンテク <4667> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇エディア <3935> ：東証Ｇ→東証Ｓ



―――――――――――――――――――10月24日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ10月製造業PMI (16:30)

・ドイツ10月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏10月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏10月サービス業PMI (17:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国10月製造業PMI (22:45)

・米国10月サービス業PMI (22:45)

★米国9月新築住宅販売件数 (23:00)

【海外決算】

[米]ハネウェル 、ダウ 、アメリカン航空 、ハーレーダビッドソン /[欧]ルノー、エルメス/[英]ユニリーバ/[韓]ＳＫハイニックス

◆新規上場、市場変更 など

〇富士変速 <6295> [名証Ｍ]：上場廃止



―――――――――――――――――――10月25日 (金) ――

◆国内経済

・10月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

・9月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・8月景気動向指数[改定値] (14:00)

・9月外食売上高 (14:00）

・9月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏9月マネーサプライM3 (17:00)

・ドイツ10月Ifo景況感指数 (17:00)

・米国9月耐久財受注 (21:30)

・米国10月ミシガン大学消費者信頼感指数[改定値] (23:00)

・ロシア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[欧]サノフィ、メルセデス・ベンツグループ

◆新規上場、市場変更 など

★リガク・ホールディングス <268A> ：東証Ｐ上場



―――――――――――――――――――10月26日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・新型主力ロケット「H3」4号機打ち上げ（鹿児島県種子島宇宙センター）



―――――――――――――――――――10月27日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

★衆議院議員選挙投開票日

◆国際経済ｅｔｃ

・中国1-9月工業企業利益 (10:30)



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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