³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª ¡Ú½µ´ÖÅ¸Ë¾¡Û¡¡―¼çÍ×´ë¶È¤Î·è»»¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤Áê¾ìÅ¸³«
¡¡º£½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢È¯É½¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë´ë¶È·è»»¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤Áê¾ìÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Àè½µ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¤ä¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー ¤Ê¤É¶âÍ»´ë¶È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê·è»»¤¬Áê¼¡¤®¡¢NY¥À¥¦¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¤Î¿µ½Å¤Ê¸«ÄÌ¤·¤¬NY¥À¥¦¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎASML¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥° ¤Ï2025Ç¯12·î´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤ÆµÞÍî¤·¡¢Â¾¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤ËÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·è»»¤ò¼õ¤±¡¢ASML¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÏÂ¤é¤°·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡18Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¤¬¡¢Á°Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿7-9·î´ü·è»»¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤êÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ²È¿´Íý¤¬¾å¸þ¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à ¤Ê¤ÉÂç·¿¥Æ¥Ã¥¯³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£¼çÎÏ´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³ <6146> [Åì¾Ú£Ð]¤Î·è»»¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¸þ¤±¤Ë¹âÀÇ½È¾Æ³ÂÎ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¡¢¥À¥¤¥·¥ó¥°¥½ー¤Ê¤É¤Î½Ð²Ù¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ê¡¢10-12·î´ü¸«ÄÌ¤·¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ18Æü¤Ï7¡óÄ¶¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½µ¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É´ðÄ´¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤À¤È¡¢ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Ê¤É¤Î·è»»¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¯È´¤±¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤³¤è¤¦¡£
¡¡Àè½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï15Æü¤Ë4Ëü0300±ß¤ò¤Ä¤±4Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤ò²óÉü¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Ï3Ëü8830±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3Ëü8790±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢³µ¤Í3Ëü9000±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢16Æü¤Î²¼Íî¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¤È+2¦Ò¤Ë¤è¤ë¥ì¥ó¥¸¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢+1¦Ò¡Ê3Ëü9480±ß¡Ë¤¬Äñ¹³Àþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î3Ëü9000±ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾å²¼¤Î¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê3Ëü8750±ß¤«¤é3Ëü9375±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£º£½µ¤Ï¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ <6594> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¥¥ä¥Î¥ó <7751> [Åì¾Ú£Ð]¡¢¿®±Û²½³Ø¹©¶È <4063> [Åì¾Ú£Ð]¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¼çÍ×´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·è»»¤ò¼õ¤±¤¿Ã»´üÅª¤ÊÇäÇã¤Ë¿¶¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢3Ëü9000±ß½è¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆüÊÆ¤È¤â¤ËÎÉ¹¥¤Ê·è»»¤¬Áê¼¡¤°¤è¤¦¤À¤È¡¢+1¦Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆÍÇË¤òÁÀ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¸þ¤«¤¦Å¸³«¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£½°±¡Áª¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¥í¥ó¥°¤ÏÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¿ÂÐ¤ËÀ¯¸¢¸òÂå¤ò·Ù²ü¤·¤¿¥·¥çー¥È¤¬¼ã´³¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢18Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï18.03¡ÊÁ°Æü¤Ï19.11¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£Àè½µ¤Ï´Ë¤ä¤«¤ÊÄã²¼·¹¸þ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤Ë¤Ï»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê17.95¡Ë¤È25ÆüÀþ¡Ê14.49¡Ë¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÉÔ°Â¿´Íý¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤È¤µ¤ì¤ë20.00¤ò²¼²ó¤ê¡¢»Ù»ýÀþ¿å½à¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£
¡¡10·îÂè2½µ¡Ê10·î7Æü-11Æü¡Ë¤ÎÅê»ñÉôÌçÊÌÇäÇãÆ°¸þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç¤Ï8½µ¤Ö¤ê¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢Çã¤¤±Û¤·³Û¤Ï4081²¯±ß¡Ê10·îÂè1½µ¤Ï2080²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸½Êª¤Ï2473²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡ÊÆ±3955²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤È2½µÏ¢Â³¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÊª¤Ï1607²¯±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡ÊÆ±6036²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤È4½µ¤Ö¤ê¤ÎÇã¤¤±Û¤·¡£¸Ä¿Í¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç1856²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤Ç2½µ¤Ö¤ê¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡£¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ï¸½Êª¤ÈÀèÊª¤Î¹ç»»¤Ç1548²¯±ß¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢2½µÏ¢Â³¤ÎÇä¤ê±Û¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÍ×¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢21Æü¤ËÃæ¹ñ10·îºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡¢ÊÆ¹ñ9·î¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Üー¥É·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô¡¢22Æü¤ËIMFÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡¢23Æü¤ËG20ºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¡Ê～24Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ9·îÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡¢24Æü¤ËÊÆ¹ñ10·îÀ½Â¤¶ÈPMI¡¢ÊÆ¹ñ9·î¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡¢25Æü¤Ë10·îÅìµþÅÔ¶èÉô¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢8·î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô²þÄêÃÍ¡¢ÊÆ¹ñ9·îÂÑµ×ºâ¼õÃí¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
――¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È――
¡üSQÃÍ
11·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡32454.88¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2318.99
12·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡32639.57¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2343.77
01·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡36025.97¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2513.46
02·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡37018.07¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2563.93
03·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39863.92¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2716.15
04·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39820.59¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2766.89
05·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡38509.47¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2728.75
06·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡38535.35¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2714.56
07·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡41531.26¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2893.54
08·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡35661.68¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2510.68
09·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡36906.92¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2585.41
10·î¸Â¡¡Æü·Ð225¡¡39701.93¡¡¡¡TOPIX¡¡¡¡2721.72
¢¡Æü·Ð225ÀèÊª¡ÊÆüÂ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÏÃÍ¡¡¡¡ ¹âÃÍ¡¡¡¡ °ÂÃÍ¡¡¡¡ À¶»»ÃÍ¡¡ Á°ÆüÈæ
24/12¡¡10·î18Æü¡¡ 39180¡¡¡¡39440¡¡¡¡38930¡¡¡¡39010¡¡¡¡-90
24/12¡¡10·î17Æü¡¡ 39130¡¡¡¡39520¡¡¡¡38790¡¡¡¡39100¡¡¡¡-90
24/12¡¡10·î16Æü¡¡ 39820¡¡¡¡39930¡¡¡¡38830¡¡¡¡39190¡¡¡¡-720
24/12¡¡10·î15Æü¡¡ 39500¡¡¡¡40300¡¡¡¡39410¡¡¡¡39910¡¡¡¡+300
¡þTOPIXÀèÊª¡ÊÆüÂ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÏÃÍ¡¡¡¡¡¡¹âÃÍ¡¡¡¡¡¡°ÂÃÍ¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ¡¡¡¡Á°ÆüÈæ
24/12¡¡10·î18Æü¡¡ 2699.0¡¡¡¡2716.0¡¡¡¡2685.5¡¡¡¡2690.0¡¡¡¡-5.0
24/12¡¡10·î17Æü¡¡ 2686.5¡¡¡¡2711.5¡¡¡¡2682.0¡¡¡¡2695.0¡¡¡¡+4.5
24/12¡¡10·î16Æü¡¡ 2717.5¡¡¡¡2723.0¡¡¡¡2679.0¡¡¡¡2690.5¡¡¡¡-31.5
24/12¡¡10·î15Æü¡¡ 2701.5¡¡¡¡2750.0¡¡¡¡2698.5¡¡¡¡2722.0¡¡¡¡+14.0
¡ü¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡±ß·ú¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ¡¡ Á°ÆüÂçºåÈæ
10·î18Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡39170¡¡¡¡+160
10·î17Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡39205¡¡¡¡+105
10·î16Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡39450¡¡¡¡+260
10·î15Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡38955¡¡¡¡-955
10·î14Æü¡Ê12·î¸Â¡Ë¡¡40095¡¡¡¡+485
¢¨Á°ÆüÈæ¤ÏÂçºå¼è°ú½ê½ªÃÍÈæ
¢¢ºÛÄê¼è°ú¤Ë·¸¤ë¸½Êª¥Ý¥¸¥·¥ç¥óºÛÄê»Ä¡Ê¶â³Û¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡Çä¤ê¡¡¡¡¡¡Á°½µËöÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µËöÈæ
10·î11Æü¡¡¡¡¡¡ 1702²¯±ß¡¡ +378²¯±ß 2Ãû0312²¯±ß¡¡¡¡+1765²¯±ß
10·î04Æü¡¡¡¡¡¡ 1323²¯±ß¡¡ -263²¯±ß 1Ãû8546²¯±ß¡¡¡¡-1335²¯±ß
09·î27Æü¡¡¡¡¡¡ 1587²¯±ß¡¡¡¡+13²¯±ß 1Ãû9881²¯±ß¡¡¡¡+1715²¯±ß
09·î20Æü¡¡¡¡¡¡ 1573²¯±ß¡¡ -116²¯±ß 1Ãû8166²¯±ß¡¡¡¡+3909²¯±ß
09·î13Æü¡¡¡¡¡¡ 1690²¯±ß¡¡-2543²¯±ß 1Ãû4256²¯±ß¡¡¡¡+3072²¯±ß
¢¢ºÛÄê¼è°ú¤Ë·¸¤ë¸½Êª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê³ô¿ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Çä¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á°ÆüÈæ¡¡¡¡Çã¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°ÆüÈæ
10·î16Æü¡¡¡¡¡¡ 5580Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ -38Ëü³ô¡¡¡¡8²¯8939Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-485Ëü³ô
10·î15Æü¡¡¡¡¡¡ 5619Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+290Ëü³ô¡¡¡¡8²¯9424Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+652Ëü³ô
10·î11Æü¡¡¡¡¡¡ 5329Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+370Ëü³ô¡¡¡¡8²¯8771Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+2708Ëü³ô
10·î10Æü¡¡¡¡¡¡ 4959Ëü³ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0³ô¡¡¡¡8²¯6063Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+170Ëü³ô
10·î09Æü¡¡¡¡¡¡ 4959Ëü³ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0³ô¡¡¡¡8²¯5893Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+726Ëü³ô
10·î08Æü¡¡¡¡¡¡ 4959Ëü³ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0³ô¡¡¡¡8²¯5166Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-931Ëü³ô
10·î07Æü¡¡¡¡¡¡ 4959Ëü³ô¡¡¡¡ +1117Ëü³ô¡¡¡¡8²¯6097Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+4086Ëü³ô
10·î04Æü¡¡¡¡¡¡ 3841Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-484Ëü³ô¡¡¡¡8²¯2011Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+141Ëü³ô
10·î03Æü¡¡¡¡¡¡ 4325Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-195Ëü³ô¡¡¡¡8²¯1870Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+835Ëü³ô
10·î02Æü¡¡¡¡¡¡ 4521Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ +11Ëü³ô¡¡¡¡8²¯1034Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-384Ëü³ô
10·î01Æü¡¡¡¡¡¡ 4510Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ -43Ëü³ô¡¡¡¡8²¯1419Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+1250Ëü³ô
09·î30Æü¡¡¡¡¡¡ 4553Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+136Ëü³ô¡¡¡¡8²¯0168Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-3972Ëü³ô
09·î27Æü¡¡¡¡¡¡ 4416Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+179Ëü³ô¡¡¡¡8²¯4140Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+1²¯1810Ëü³ô
09·î26Æü¡¡¡¡¡¡ 4236Ëü³ô¡¡¡¡¡¡ -78Ëü³ô¡¡¡¡7²¯2330Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+9635Ëü³ô
09·î25Æü¡¡¡¡¡¡ 4315Ëü³ô¡¡¡¡¡¡+559Ëü³ô¡¡¡¡6²¯2695Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-5558Ëü³ô
09·î24Æü¡¡¡¡¡¡ 3756Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-187Ëü³ô¡¡¡¡6²¯8253Ëü³ô¡¡¡¡¡¡-1057Ëü³ô
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹