¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¼Ò²ñ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¡ÚJ2¡ÛÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ËÇÔÀï¡¡£Ê£±¾º³Ê¤Ï¤Þ¤¿¤â»ý¤Á±Û¤·¡ÊIAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë ¡ÚJ2¡ÛÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ËÇÔÀï¡¡£Ê£±¾º³Ê¤Ï¤Þ¤¿¤â»ý¤Á±Û¤·¡ÊIAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë 2024Ç¯10·î20Æü 16»þ41Ê¬ Daiichi-TV¡ÊÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¼Ì¿¿³ÈÂç ¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥êー¥°¡¡Âè35Àá¡¡·ë²Ì¡Û¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡£±－£²¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡ÚJ2¡ÛÆ£»ÞMYFC¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë´°ÇÔ¡ÊÌÄÌç¡¦ÂçÄÍ¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯ ¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë ¡ÚJ3¡Û¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¡¡¶âÂô¤Ë¾¡Íø¡Ê¶âÂô¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë ¡ÚJ1¡Û¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¾¡Íø¡¡¡¡¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë Áòº×, °ËÅì»Ô, ¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹, ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°, ¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢, ¶âÂ°²Ã¹©, °ÖÎîº×, ÇÛÀþ, ÃÖ¾²¹©»ö, ¥Û¥Æ¥ë