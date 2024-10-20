Tile Slim 薄いカード型モデル ブラック/スマートトラッカー/スマートタグ/紛失防止タグ/置き忘れ防止/最大約3年間利用可/音を鳴らして場所をお知らせ/長距離接続距離/防水機能/Bluetooth接続範囲外でも探せる/お財布やカード入れに収納可

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