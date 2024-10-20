クレカサイズ、しかも「防水」。バッファローのスマートトラッカーも買い時です #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日（木） 0:00 〜 2024年10月20日（日） 23:59まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
現在、iPhoneの「探す」アプリに対応したバッファローのカード型スマートトラッカーやキーチェーンなどにも簡単に取り付け可能なAnkerの紛失防止トラッカーなど、人気のスマートトラッカーがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年10月20日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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iPhoneの「探す」アプリに対応したバッファローのカード型スマートトラッカーが17％オフとお買い得！
バッファロー スマートトラッカー 紛失防止 探し物 置き忘れ防止 薄型 カードタイプ 防水 財布に入る 探す BSST01BK
2,980円
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Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー) 【 Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/スマートトラッカー/電池寿命約3年/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/忘れ物防止/スマホ鳴らす】
3,990円
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Anker Eufy Security SmartTrack Card 2個入り (紛失防止トラッカー) 【 Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】
6,990円
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【4役を1枚に】SwitchBot スマートトラッカー カード Appleの「探す」に対応 紛失防止タグ スイッチボット 超薄型 IP67防水 小型 軽量 スマートタグ 忘れ物防止 タグ ロックシリーズのカードキーに対応 誕生日 プレゼント
3,480円
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Tile Slim 薄いカード型モデル ブラック/スマートトラッカー/スマートタグ/紛失防止タグ/置き忘れ防止/最大約3年間利用可/音を鳴らして場所をお知らせ/長距離接続距離/防水機能/Bluetooth接続範囲外でも探せる/お財布やカード入れに収納可
4,780円
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キーチェーンなどにも簡単に取り付け可能。Ankerの紛失防止トラッカーが27％オフ！
Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link（紛失防止トラッカー）【なくしものが、無くなる / 紛失防止タグ / 探し物 / Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / スマホが見つかる / 置き忘れ防止 / スマホ鳴らす】
2,990円
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Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link 2個セット（紛失防止トラッカー）【Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】Smart Tracker Tracker Normal * 2 UN
5,490円
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Tile Mate スタンダードモデル ブラック/スマートトラッカー/スマートタグ/紛失防止タグ/置き忘れ防止/3年間電池交換不要/音を鳴らして場所をお知らせ/長距離接続/防水機能/Bluetooth接続範囲外でも探せる/小型
3,230円
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センサーライトに防犯カメラを搭載した、Ankerの「Eufy Solar Wall Light Cam S120」が20％オフ！
Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 (屋外カメラ) 【ソーラーセキュリティカメラ/防犯カメラ/ワイヤレス対応 / 2K / 連続給電可能/自動点灯/AI動作検知 / IP65 / スポットライト/追加料金不要】
14,990円
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Anker Eufy SoloCam S340（屋外カメラ）【 ソーラー充電 / 360°撮影可能/パンチルト / 460万超高画素 / 3K画質 / 防犯カメラ/デュアルレンズカメラ / 8倍ズーム / ワイヤレス対応/連続給電可能/バッテリー搭載 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP65 防水防塵/追加料金不要 】
24,990円
（クーポン利用で10％オフ）
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TP-Link Tapo 防犯カメラ 屋外 ソーラー 見守りカメラ Wi-Fi フルワイヤレス 充電式 2K QHD 4MP IP66 防水防塵 フルカラーナイトビジョン スマートAI検知 マイク スピーカー 搭載 Amazon Alexa/Google Assistant 対応 【小型ソーラーパネルマウントキット】 Tapo C425 KIT
12,980円
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TP-Link tapo 屋外カメラ WiFi ネットワークカメラ 無線/有線接続 みまもりカメラ 防犯カメラ 屋内/屋外 パン/チルト対応 スマホ アプリ 動体/人物/車両検知 2K QHD スターライト IP66 防水防塵 音声通話 Tapo C520WS/A
9,500円
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
「Amazonプライム感謝祭」は、10月20日（日）23時59分まで開催中！
Source:「Amazonプライム感謝祭」