伊藤美来が、全国4都市で開催した<Live Tour 2024“from now on>の千秋楽となった7月15日 東京・立川ステージガーデンの模様を収録したLive Blu-rayを12月25日(水)に発売する。ステージ背後には横幅はほぼステージ幅で高さ4.8メートルを超える巨大なLEDスクリーンが設置され、さらにステージ上には可動式のLEDスクリーンが2台設置された、新たな映像演出との融合を果たした伊藤美来の2024年のLIVEステージ。LEDスクリーンに映しされたすべての映像は、2017年にリリースした2ndシングル「Shocking Blue」以降すべてのミュージックビデオを制作した大久保拓朗監督が手掛けた。伊藤美来の音楽の魅力を更に引き出す映像を手掛けてきた大久保監督だからこその映像と、今までにないLEDスクリーンの演出の中でひときわ輝く伊藤美来とその楽曲の魅力を収録したBlu-rayとなる。

リリース情報







ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』発売日: 2024.12.25(水)内容: 2024年6月から7月にかけて開催された伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"の千秋楽公演となった東京・立川ステージガーデンのステージのアンコールまで含む全20曲を収録。さらにメイキング映像には、リハーサルの模様と、全4会場のバックヤードの模様を収録。公演内容:1. Now On Air2. Plunderer3. all yoursMC4. らびちゅ5. ワタシイロ6. トロイメライ・ミライMC7. 傘の中でキスして8. あお信号9. あの⽇の夢幕間映像10. 点と線11. ガーベラ12. ルージュバックMC13. パスタ14. 空色ミサンガ15. 閃きハートビート16. Oh my heart17. Shocking BlueMC18. No.6EN1. La-Pa-Pa Cream PuffEN2. Good Song【商品形態】ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』【限定盤】品番: COXC-1366価格: 税込:¥11,039内容:・Blu-rayディスク・60ページを超えるボリュームのライブ写真を掲載したLiveフォトブックを同梱ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』【通常盤】品番: COXC-1367価格: 税込:¥8,580内容:・Blu-rayディスク伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"【名古屋公演】2024年6月23日 (日) 会場:名古屋・愛知県芸術劇場 大ホール【仙台公演】2024年6月29日 (土) 会場:仙台・東京エレクトロンホール宮城【大阪公演】2024年7月13日 (土) 会場:大阪・NHK大阪ホール【東京公演】2024年7月15日 (月) 会場:東京・立川ステージガーデン