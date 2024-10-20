リリース情報







ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』発売日： 2024.12.25（水）内容： 2024年6月から7月にかけて開催された伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"の千秋楽公演となった東京・立川ステージガーデンのステージのアンコールまで含む全20曲を収録。さらにメイキング映像には、リハーサルの模様と、全4会場のバックヤードの模様を収録。公演内容：1. Now On Air2. Plunderer3. all yoursMC4. らびちゅ5. ワタシイロ6. トロイメライ・ミライMC7. 傘の中でキスして8. あお信号9. あの⽇の夢幕間映像10. 点と線11. ガーベラ12. ルージュバックMC13. パスタ14. 空色ミサンガ15. 閃きハートビート16. Oh my heart17. Shocking BlueMC18. No.6EN1. La-Pa-Pa Cream PuffEN2. Good Song【商品形態】ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』【限定盤】品番： COXC-1366価格： 税込：￥11,039内容：・Blu-rayディスク・60ページを超えるボリュームのライブ写真を掲載したLiveフォトブックを同梱ITO MIKU Live Tour 2024『from now on』【通常盤】品番： COXC-1367価格： 税込：￥8,580内容：・Blu-rayディスク伊藤美来 Live Tour 2024 "from now on"【名古屋公演】2024年6月23日 (日) 会場：名古屋・愛知県芸術劇場 大ホール【仙台公演】2024年6月29日 (土) 会場：仙台・東京エレクトロンホール宮城【大阪公演】2024年7月13日 (土) 会場：大阪・NHK大阪ホール【東京公演】2024年7月15日 (月) 会場：東京・立川ステージガーデン