¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¡¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅDAY¤Ï¡¡ÉÔ»×µÄ¤È¡¡ºÙË¦¤¿¤Á¤Î¡¡¡Ø¤³¤Î±ÉÍÜ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡Ù¡¡¤È¡¡È¿±þ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡¸½¶·ÌÀ¤«¤¹
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢£²£°Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅDAY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£°·î£±£·Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Ö£²£µ²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¡¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅDAY¤Ï¡¡ÉÔ»×µÄ¤È¡¡ºÙË¦¤¿¤Á¤Î¡¡¡Ø¤³¤Î±ÉÍÜ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡Ù¡¡¤È¡¡È¿±þ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡¡¸½¶·ÌÀ¤«¤¹
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤â¤Î¤¿¤Á¡×¤ÈÂê¤·¥Ö¥í¥°¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£º£Æü¤Ï´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ç¤â´¨¤¤Ê¬¤è¤¯¿²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤µ¤Ë¤ÏÂÐ±þÎÏ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡×¡Ö³°¤âÀ²¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¡Æ¬ÄË¤âµ¯¤¤Ê¤¯¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼£ÎÅDAY¤Ë¡¡¤ï¤±¤Ã¤³Í§¤¬¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤â¤Î¤¿¤Á¤ò¡¡ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡ØºÎ¤ì¤¿¤Æ¤ß¤«¤ó¡Ù¡¡Â³¤¤¤Æ¡¡¡ØÄà¤ì¤¿¤Æ¤ªµû¡Ù¡¡¤½¤·¤Æ¡¡Ä¹Ìî»º¡ØºÎ¤ì¤¿¤ÆÌµÇÀÌôÌîºÚ¡Ù¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¡UNAGI PIE FACTORY¡¡¡Ø¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤È¡Ø¤¦¤Ê¤®¥³¡¼¥é¡Ù¤È¡Ö¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¤Îå«ÁÏ¹Ñ¡×¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åËþºÜ♥¡×¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¿©ºà¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼£ÎÅDAY¤Ï¡¡µû¤òÊì¤¬»«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡»ä¤¬¡¡¹ü¤´¤ÈÁÇÍÈ¤²¤È¥à¥Ë¥¨¥ëÉ÷¤Ë¡¡Ä´Íý¤·¤¿¤±¤É¡¡¤ªµû¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¤Î¡¡Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¿È¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ç¤â¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ï°ã¤¦¡ª¡¡Êø¤ì¤Æ¤â¡¡¥×¥ê¥×¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¡Âä¤Î¤½¤Ü¤íÐ§É÷¤Ë¡×¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¡¡´Å¤¯¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤«¤Ã¤¿¡¡¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯Äº¤¤Þ¤·¤¿¢ö¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¤Í¡¡¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅDAY¤Ï¡¡ÉÔ»×µÄ¤È¡¡ºÙË¦¤¿¤Á¤Î¡¡¡Ø¤³¤Î±ÉÍÜ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡Ù¡¡¤È¥Ý¥Ñ¥¤¤¬¡¡¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥çÉ÷¤Ê¡¡È¿±þ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö⁉️¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¡¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼£ÎÅDAY¤Ï¡¡¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯¤È¤Ã¤Æ¡¡¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡¡¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡¡Äº¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢20ºÐ¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤é¤Ë22ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢°ìÌö¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼Çµï¤òµÙ¤ß¡¢ºÆ¡¹ºÆÈ¯¤·¤¿¤¬¤ó¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÀÅ²¬,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
²£ÉÍ,
¿À»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢