¥Õ¥¸µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ï¡Ö¾ï¤Ë²º¤ä¤«¡£º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
·ëº§¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤¬19ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖµÜ»Ê°¦³¤¤Î¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£¤Þ¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤ÎÌ¾Á°¡¢¿¦¶È¤³¤½ÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ëÊý¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²º¤ä¤«¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤·¡¢¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Éâ¤ÄÀ¤ß¤¢¤ë¤·¡¢É½¤Ë½Ð¤Ä¤Ä¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾ï¤Ë²º¤ä¤«¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï»Å»öÊÁ¡¢¿¦¶ÈÉÂ¤Ê¤Î¤«¡¢¾ï¤ËÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Ïº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
µÜ»Ê¥¢¥Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKing Gnu¡×¾ïÅÄÂç´õ¡Ê32¡Ë¤Î·»¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¾ïÅÄ½ÓÂÀÏº»á¡Ê34¡Ë¤È¿¿·õ¸òºÝÃæ¤È°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
µÜ»Ê¥¢¥Ê¤ÏÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡£ÁáÂçÊ¸²½¹½ÁÛ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢15Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¡ÖS¡ÝPARK¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ±¶É¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¡¢º£²Æ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¡£