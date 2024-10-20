Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ëÌò¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¡YouTube¤Ç¤Î¡È¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤µÁ´³«¡É¡Ö½÷Í¥¤ÎËÜµ¤¤Î¿åÃå¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬Âç¿Íµ¤
¡¡9·î30Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¡¢½éÅÐ¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê34¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¥É¥É¥ó¤ÈÁ´³«¡¡¥Ý¡¼¥º¤â¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¤¤ëÃçÎ¤°Í¼Ó
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»ÐÌò¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤¬À¸¤ó¤À¡ÖÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¡×¤À¤ÈÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃç¤µ¤ó¤ÏÂè16ÏÃ¡Ê10·î21Æü¡Ë¤«¤éÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£ºî¤ÏÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤ä¤¬¤Æ±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ëÊª¸ì¡£Ãç¤µ¤ó¤Ï»Ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡È¥®¥ã¥ë¤ÎÂçÀèÇÚ¡É¤È¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£ºî¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ãç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¡×¡Ö½÷Í¥¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¥®¥ã¥ë¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬YouTube¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Ç¤â¤¢¤ëÃç¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë¤é¤·¤¤¡Ê¡©¡Ë¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤µÁ´³«¤ÎÆ°²è¤ò¼¡¡¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÎÇúÇã¤¤Æ°²è¤ä¡¢Ë¡»ö¤Îµ¢¾Ê¤âÇÛ¿®¤¹¤ëÃç¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯Ã¦¤°¤³¤È¡×¤À¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡£
¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥×¡¼¥ë¤äµÜ¸ÅÅç¤Î³¤¤Ê¤É¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ø½÷Í¥¤ÎËÜµ¤¤Î¿åÃå¡Ù¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè²ó100Ëü²ó¶á¤¤ºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡NHK¤Ç¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡©
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯11·î1Æü¹æ