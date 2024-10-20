"²È·×¤ÎÌ£Êý"·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ÎäÅà¤¹¤ëÊýË¡
°ì¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ÎäÅà¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¹Êó¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë ¿©ºà¤ÎÎäÅà¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹!¡Ù¡Ë
¾å¼ê¤ËÎäÅà¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¡Ö³Ú¤Ë¡×¡ÖÌµÂÌ¤Ê¤¯¡×¿©ºà¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¼¡¼¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÎäÅàÊÝÂ¸¤Îµ¿Ìä¤äÇº¤ß¡£¿©ºà¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¥³¥Ä¤ä¥Ò¥ó¥È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯ÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö2024Ç¯ÅÙ Âè11²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan¡×ÎÁÍýÉôÌç¤ÇÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¹Êó¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë ¿©ºà¤ÎÎäÅà¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹!¡Ù¡Ê¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º´Æ½¤¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ÎÎäÅàÊýË¡¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡ËÊÝÂ¸´ü´Ö¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÊÈÄ¤äÊñÃú¤Ê¤ÉÄ´Íý´ï¶ñ¤Î±ÒÀ¸¾õÂÖ¤ä¡¢¿©ºà¤Î¾õÂÖ¡¢ÎäÅà¸Ë¡¦ÎäÂ¢¸Ë¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤ÎÉÑÅÙÅù¡¢¤´²ÈÄí¤ÎÊÝÂ¸¾õÂÖ¤äµ¨Àá¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÀÐ»°Ä»¤Î¡Ö¥×¥é¥¹Ä´Ì£ÎÁ¡×ÎäÅà
½ý¤ß¤ä¤¹¤¤·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¡¢¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤ËÎäÅà¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï·Ü¤à¤ÍÆù¤Ëº½Åü¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¦¼ò¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎäÅà¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÊÝÂ¸À¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤éÆù¼Á¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¡¢²¼Ì£¤â·ó¤Í¤é¤ì¤Æ¡Ö°ìÀÐ»°Ä»¡×¡£
ÆÃ¤ËÊÝ¼¾À¤ò¹â¤á¤ë¡Öº½Åü¡×¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£²òÅà¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¼¤Ò¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÎäÅà¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¤ÎÌÜ°Â¤ÏÌó1¥«·î¡£
¡Ö¥×¥é¥¹Ä´Ì£ÎÁ¡×ÎäÅà¤ÎÊýË¡
1:¿åµ¤¤ò¼è¤ê½¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë
¤Þ¤º·Ü¤à¤ÍÆù¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¿åÊ¬¤ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤¬½¤ß¤òÍÞ¤¨¤ëÂç»ö¤Ê¹©Äø¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ü¤à¤ÍÆù1Ëç¤ËÂÐ¤·¤Æº½Åü¾®¤µ¤¸1/2 ¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/4¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤òÉ½ÌÌ¤Ë¤Õ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¹Êó¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë ¿©ºà¤ÎÎäÅà¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹!¡Ù¡Ë
2¡§Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
ÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢·Ü¤à¤ÍÆù1Ëç¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ò¾®¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¡¢ÂÞ¤Î³°Â¦¤«¤é¼ê¤Ç·Ú¤¯Ùæ¤ó¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯ÎÌ¤Î¤Þ¤¤¤¿¤±¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤òÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÞ¤Î¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢¶âÂ°À½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Î¤»¤ÆµÞÂ®ÎäÅà¡£
¤³¤ì¤ÇÎäÅà¸Ë¤Ë¥¤¥ó¡ª¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¹Êó¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë ¿©ºà¤ÎÎäÅà¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹!¡Ù¡Ë
3:²òÅà
¥°¥ê¥ë¤ä¥½¥Æ¡¼¤Ê¤É¤Ç¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇÌó7¡Á8»þ´Ö²òÅà¤¹¤ë¤«¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²òÅà¥â¡¼¥É¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¾å¤«¤éÎ®¿å¤òÅö¤Æ¤Æ²òÅà¤·¡ÊÊÝÂ¸ÂÞ¤òÂç¤¤á¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¤È¥Ù¥¿¡¼¡Ë¡¢É¬¤º²ÃÇ®Ä´Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝÂ¸ÂÞ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î·Ü¤à¤ÍÆù¤òÊ¨Æ¤·¤¿Åò¤Ë²Ã¤¨¤ÆÌó20Ê¬¤æ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¼¤æ¤ÇÎäÅà¡×¤Ê¤é²òÅà¤·¤Æ¤¹¤°¿©Âî¤Ë
1:¼å²Ð¤Ç12Ê¬¤æ¤Ç¤ë
·Ü¤à¤ÍÆù1Ëç¡Ê300¡Á330g¡Ë¤¢¤¿¤ê¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¿å400㎖¡¢¼òÂç¤µ¤¸1¡¢Ä¹¤Í¤®¡ÊÀÄ¤¤ÉôÊ¬¡Ë15Ñ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÇöÀÚ¤ê3Ëç¡¢ðùÎ³·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¾®¤µ¤¸ 1/2¡£
¤¹¤Ù¤ÆÆé¤ËÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é¼å²Ð¤ÇÌó12Ê¬¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¿¤éÃúÇ«¤Ë¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿å¤«¤é¤æ¤Ç¤ë¤È¡¢¤æ¤Ç½Á¤Ë¤â·Ü¤Î¤À¤·¤¬¤è¤¯½Ð¤Þ¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¹Êó¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë ¿©ºà¤ÎÎäÅà¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹!¡Ù¡Ë
2:ÁÆÇ®¤ò¤È¤êÎäÅà¤¹¤ë
²Ð¤ò»ß¤á¡¢Æé¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÌó2»þ´Ö¼¼²¹¤ËÃÖ¤¤¤ÆÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îä¤á¤¿¤é·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¤³¤·¤¿¤æ¤Ç½Á¡ÊÌó300㎖¡Ë¤òÂÞ¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤ÆÂÞ¤Î¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢¶âÂ°À½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Î¤»¤ÆÎäÅà¸Ë¤Ø¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¹Êó¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë ¿©ºà¤ÎÎäÅà¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹!¡Ù¡Ë
¥Ò¥ó¥È¡§Æù¤ò¤Û¤°¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤
ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿Æù¤Ï¼ê¤ÇºÙ¤«¤¯Îö¤¡¢Èé¤ÏÊñÃú¤ÇºÙÀÚ¤ê¤Ë¡£4ÅùÊ¬ÄøÅÙ¡ÊÌó55¡Á60g¡Ë¤Î¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ß¡¢ÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¸Ë¤Ø¡£¤æ¤Ç½Á¤âÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¹Êó¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë ¿©ºà¤ÎÎäÅà¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹!¡Ù¡Ë
3:²òÅà
<´Ý¤´¤ÈÎäÅà¤·¤¿¾ì¹ç¡ä
ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÈ¾ÆüÄøÅÙÃÖ¤¤¤Æ²òÅà¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ÏÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤´¤ÈÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Î¤»ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤Ç²ÃÇ®¡£1¡Á2Ê¬¤ª¤¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ç½Á¤¬ÍÏ¤±¤ÆÆù¤¬¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²òÅà¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ½ÁÊª¤Î¶ñ¤ä¡¢¤ï¤µ¤Ó¤¸¤ç¤¦¤æ¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤«¤º¤Ë¤·¤Æ¤â¡£¤æ¤Ç½Á¤Ï»¨¿æ¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ã¤Û¤°¤·¤ÆÎäÅà¤·¤¿¾ì¹ç¡ä
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë3»þ´ÖÄøÅÙÃÖ¤¼«Á³²òÅà¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤ÇÌó30ÉÃ¡Ê55¡Á60g¤Î¾ì¹ç¡Ë²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ç½Á¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê500W¡Ë¤ÇÌó4Ê¬ÄøÅÙ¡Ê300㎖¤Î¾ì¹ç¡Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈÉ¹¤¬¾¯¤·»Ä¤ëÄøÅÙ¤Ë²òÅà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æù¤Ï²òÅà¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÌÍ¤äÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Î¶ñ¤Ë¡£¤æ¤Ç½Á¤Ï¥¹¡¼¥×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
·Ü¤µ¤µ¤ß¡Ö¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¡×¤È¤µ¤è¤¦¤Ê¤é
·Ü¤à¤ÍÆù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ü¤µ¤µ¤ß¤È¼ê±©¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÎäÅà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º·Ü¤µ¤µ¤ß¤òÎäÅà¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¤«¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
²¼Ì£¤Çº½Åü¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¡¢Í¾Ç®¤Ç²Ð¤òÄÌ¤»¤Ð¥Ñ¥µ¤Ä¤«¤º¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ª¤Þ¤È¤á¤Æ²¼½èÍý¤·¤ÆÎäÅà¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤æ¤Ç¤ÆÎäÅà¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÌó1¥«·î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤Î¸å¤ËÎäÅà¤¹¤ëÊýË¡
1:Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ²ÃÇ®
¤µ¤µ¤ß¤Ï¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢ÂÑÇ®»®¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£4ËÜ¡ÊÌó240g¡Ë¤Ë¤Ä¤¡¢±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¡¢º½Åü¾®¤µ¤¸1/2¡¢¼ò¾®¤µ¤¸2¤ò¤Õ¤ê¡¢¼ê¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢4ËÜ¡ÊÌó240g¡Ë¤Ë¤Ä¤ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç2Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¡£
2:ÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¡¢¼ê¤ÇÎö¤¯
²ÃÇ®¸å¡¢¸ËÆâ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ5Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¡¢Í¾Ç®¤Ç²Ð¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤·¡¢ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¼ê¤ÇÎö¤¤Þ¤¹¡£¶Ú¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ¤¬¤¦¤¹¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢10ÉÃ¤º¤ÄÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºÆ²ÃÇ®¡£1²óÊ¬¤º¤Ä¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê±©¸µ¤ÏÆù¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ
¼ê±©¸µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÎäÅà¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤ò³«¤¤¤Æ¤«¤éÎäÅà¤¹¤ë¤È²òÅà»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ÆÎäÅà¤¹¤ëºÝ¤âÀÚ¤ê¹þ¤ß¤«¤éÌ£¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²¼½èÍý¤·¤¿¸å¤Ï³«¤¤¤¿¼ê±©¸µ¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤òÊÄ¤¸¡¢½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë3ËÜ¤º¤Ä¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÎäÅàÍÑÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶âÂ°À½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Î¤»¡¢ÎäÅà¸Ë¤ÇµÞÂ®ÎäÅà¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÝÂ¸¤ÏÌó3¡Á4½µ´Ö¡£
¼ê±©¸µ¤Î³«¤Êý
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¹Êó¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤ë ¿©ºà¤ÎÎäÅà¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹!¡Ù¡Ë
¼ê±©¸µ¤Î¹ü¤¬¸«¤¨¤ëÌÌ¤ò¾å¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¡¢¹ü¤Î¿¿¾å¤ËÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ß¤ò1ËÜÆþ¤ì¡¢Æù¤òº¸±¦¤Ë³«¤¤Þ¤¹¡£¹ü¤ÈÆù¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¹ü¤ÈÆù¤Î´Ö¤ËÊñÃú¤òÆþ¤ì¤Æ¹ü¤«¤éÆù¤ò¤Ï¤¬¤·¤Ê¤¬¤é³«¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ÎäÅà¤¹¤ë¥³¥Ä¤ä¥Ò¥ó¥È¡Ê7Ëç¡Ë
¡Ê¡Ê´Æ½¤¡Ë¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡Ë