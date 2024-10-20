¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥½ÌîÏº¤À¡×¡ÖÀµµ¤¤Îº»ÂÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à£³Áª¼ê¤Ë²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¡ª ¾×·âÈÚ¹Ô¤Ç¥ì¥Ã¥É¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àMF¤Ë¿ÉíåÈãÈ½¡ª¡Ö¥Ð¥«¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×
¡¡10·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£´¤Ç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢MF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ÎÂà¾ì¤À¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇÅÝ¤ì¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¯¥ë¥»¥Õ¥¹¥¤ò½³¤ê¤Ä¤±¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿Áê¼ê¤Î´éÌÌ¤òÃ¡¤¯¤È¡¢Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤â¤Ê¤®ÅÝ¤·¡¢¥Ñ¤Ú¡¦¥Þ¥¿¡¼¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Î´é¤â¹¶·â¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅöÁ³¤«¡£Åö½é¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¤Ë°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àMF¤¬²¥¤ë½³¤ë¤ÎÂçË½¤ì¤Ç°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É
¡¡¤³¤ÎÈÚ¹Ô¤Ë¡¢SMS¾å¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥½ÌîÏº¤À¡×
¡ÖÀµµ¤¤Îº»ÂÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö²æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¥Ð¥«¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç£³»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¡£¶ò¤«¤À¡×
¡¡±Ñ»æ¡ØThe SUN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥Õ¥ì¥ó¡¦¥í¥Ú¥Æ¥®´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼ºË¾¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÉé¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¼çÎÏ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò½Ð¾ìÄä»ß¤Ç·ç¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»Ø´ø´±¤âÆ¬¤¬ÄË¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢MF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¤ÎÂà¾ì¤À¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇÅÝ¤ì¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¯¥ë¥»¥Õ¥¹¥¤ò½³¤ê¤Ä¤±¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿Áê¼ê¤Î´éÌÌ¤òÃ¡¤¯¤È¡¢Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤â¤Ê¤®ÅÝ¤·¡¢¥Ñ¤Ú¡¦¥Þ¥¿¡¼¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë¤Î´é¤â¹¶·â¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àMF¤¬²¥¤ë½³¤ë¤ÎÂçË½¤ì¤Ç°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É
¡¡¤³¤ÎÈÚ¹Ô¤Ë¡¢SMS¾å¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥½ÌîÏº¤À¡×
¡ÖÀµµ¤¤Îº»ÂÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö²æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤È¥Ð¥«¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç£³»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¡£¶ò¤«¤À¡×
¡¡±Ñ»æ¡ØThe SUN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥Õ¥ì¥ó¡¦¥í¥Ú¥Æ¥®´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼ºË¾¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÏÉé¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¼çÎÏ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò½Ð¾ìÄä»ß¤Ç·ç¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»Ø´ø´±¤âÆ¬¤¬ÄË¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô