¡ÈÄ¶¶Ë¾å¼Ö¡É¤Ë»Å¾å¤²¤¿Ãæ¸Å¥Ù¥ó¥Ä¤Î¡Ö5Ç¯´Ö¤Ë¤«¤±¤¿À°È÷Èñ¡×¤ò»»½Ð¡£·î¤Î»ÙÊ§³Û¤Ï¿·¼Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¡È¤Û¤ÜÆ±³Û¡É¤Ë
¡½¡ÎÏÓ»þ·×Åê»ñ²È¡¦ÀÆÆ£Í³µ®À¸¡Ï¡½
¡¡ÏÓ»þ·×Åê»ñ²È¤ÎÀÆÆ£Í³µ®À¸¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¥â¥Î¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¡¢É¬¤º»Ä²ÁÎ¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹â¤¤¥â¥Î¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼Â¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¡£»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤¦Çã¤¤Êý¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¾Íè¤Î²ÁÃÍ¤ò»»½Ð¤·¤Æ¡¢·î¡¹¤Î»ÙÊ§³Û¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£¡Ö¹ØÆþ³Û¡Ý¾Íè¤Î²ÁÃÍ¡á¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§³Û¡×¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¸º¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤è¤ê¹âµé¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¡¢¡Ö¹ØÆþ³Û¡Ý¾Íè¤Î²ÁÃÍ¡á¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§³Û¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¼Â»Ü¡£ÆÃ¤ËÏÓ»þ·×¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§³Û¤¬¥×¥é¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤êÌÙ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î5Ç¯¡¢¡Ö»Ä²Á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¤ÎÇã¤¤Êý¤ò¼Â¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÏÓ»þ·×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¾ì¹ç¤Ë¡Ö»Ä²Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Çã¤¨¤ë¼Ö¼ï¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡»Ä²Á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤°Ý»ýÈñ
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ë°Â¤¯¾è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö»Ä²Á¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÀ°È÷Âå¡×¤Î°Â¤µ¤¬¼ûÍ×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ä²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤Ë²ÁÃÍ¤¬0±ß¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ä²ÁÎ¨¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°Ý»ýÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ»º¹âµé¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð²õ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢À°È÷Âå¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤«¤éÆü»º¥Þ¡¼¥Á¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃæ¸Å¼Ö¤òÇä¤êÇã¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°Â¤¤ËÜÂÎ²Á³Ê¡×¡Ö¤«¤«¤é¤Ê¤¤À°È÷Âå¡×¤È¤¤¤¦Çã¤¤Êý¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö38Ëü±ß¤Î¥»¥ë¥·¥ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö38Ëü±ß¤Î¥»¥ë¥·¥ª¡×¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡W140¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯À°È÷¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì
¡¡»ä¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËW140·¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄS500L¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¡ÖÎÉ¤¯¡×¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎW140¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âµ©¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÄ¶¶Ë¾å¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡W140¤È¤¤¤¦¼Ö¼ï¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é1998Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤Âå¤Ï¸½ºß¡Ö¥ä¥ó¥°¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÇã¤ª¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸Å¤¤¥Ù¥ó¥Ä¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ°È÷Âå¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÀ°È÷Âå¤ò¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡È¤Û¤Ü¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÀ°È÷Âå¡×¤ò¤«¤±¤¿¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À°È÷Âå¤ÏËü±ßÃ±°Ì¤È¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°¦¼Ö¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢»ä¤â2005Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÀ°È÷Âå¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü»º¥ì¥Ñ¡¼¥ÉJ¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¹ØÆþ³Û¥×¥é¥¹10Ëü±ß¤ÇÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À®¸ù»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤âÀ°È÷Âå¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î10Ëü±ß¤Ï¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿W140¤«¤é¡ÖÀ°È÷Âå¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ËÅ¾´¹¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀèÄø¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë»Ä²Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¹¥¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦1¤Ä½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢·ë¶É¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¾è¤êÊý¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·î³Û´¹»»¤Ç2Ëü±ß¡¢3Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¶â³Û¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÓ»þ·×Åê»ñ²È¤ÎÀÆÆ£Í³µ®À¸¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¥â¥Î¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¡¢É¬¤º»Ä²ÁÎ¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹â¤¤¥â¥Î¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼Â¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¡£»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤¦Çã¤¤Êý¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¾Íè¤Î²ÁÃÍ¤ò»»½Ð¤·¤Æ¡¢·î¡¹¤Î»ÙÊ§³Û¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£¡Ö¹ØÆþ³Û¡Ý¾Íè¤Î²ÁÃÍ¡á¼ÂºÝ¤Î»ÙÊ§³Û¡×¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·î¡¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¸º¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤è¤ê¹âµé¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î5Ç¯¡¢¡Ö»Ä²Á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¤ÎÇã¤¤Êý¤ò¼Â¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÏÓ»þ·×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¾ì¹ç¤Ë¡Ö»Ä²Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Çã¤¨¤ë¼Ö¼ï¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡»Ä²Á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤°Ý»ýÈñ
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ë°Â¤¯¾è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö»Ä²Á¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÀ°È÷Âå¡×¤Î°Â¤µ¤¬¼ûÍ×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ä²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢´û¤Ë²ÁÃÍ¤¬0±ß¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ä²ÁÎ¨¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°Ý»ýÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ»º¹âµé¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð²õ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢À°È÷Âå¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤«¤éÆü»º¥Þ¡¼¥Á¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃæ¸Å¼Ö¤òÇä¤êÇã¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö°Â¤¤ËÜÂÎ²Á³Ê¡×¡Ö¤«¤«¤é¤Ê¤¤À°È÷Âå¡×¤È¤¤¤¦Çã¤¤Êý¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö38Ëü±ß¤Î¥»¥ë¥·¥ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö38Ëü±ß¤Î¥»¥ë¥·¥ª¡×¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡W140¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯À°È÷¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì
¡¡»ä¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËW140·¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄS500L¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¡ÖÎÉ¤¯¡×¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎW140¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âµ©¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÄ¶¶Ë¾å¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡W140¤È¤¤¤¦¼Ö¼ï¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é1998Ç¯¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤Âå¤Ï¸½ºß¡Ö¥ä¥ó¥°¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÇã¤ª¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸Å¤¤¥Ù¥ó¥Ä¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ°È÷Âå¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÀ°È÷Âå¤ò¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡È¤Û¤Ü¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÀ°È÷Âå¡×¤ò¤«¤±¤¿¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À°È÷Âå¤ÏËü±ßÃ±°Ì¤È¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢°¦¼Ö¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡Ö¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢»ä¤â2005Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÀ°È÷Âå¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¹ØÆþ¤·¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü»º¥ì¥Ñ¡¼¥ÉJ¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¹ØÆþ³Û¥×¥é¥¹10Ëü±ß¤ÇÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À®¸ù»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤âÀ°È÷Âå¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î10Ëü±ß¤Ï¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿W140¤«¤é¡ÖÀ°È÷Âå¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ËÅ¾´¹¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀèÄø¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë»Ä²Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¹¥¤¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦1¤Ä½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢·ë¶É¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¾è¤êÊý¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·î³Û´¹»»¤Ç2Ëü±ß¡¢3Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¶â³Û¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£