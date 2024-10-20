Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¡¡Ö¡È»ä¤ò¸«¤Æ¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î»ä¤¬¡Ä¡×¡¡·ëº§¼°½ª¤¨¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤à
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë20ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¯²½¡×¡£¶¯²½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«Ê¹¤«¤ì¤¿Â¼¾å¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¶ÚÆù¡£»ä¤Ï¡È¤É¤ì¤À¤±Æ°¤±¤ë¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¡É¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢9·î¤Î·ëº§¼°¤Ç¤Ï¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£¡Ö3·î¤Ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤í¤½¤íºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊýË¡¤â¡¢·ëº§¼°Á°¤È¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Æ°¤±¤ë¶ÚÆù¤È¸«¤»¤ë¶ÚÆù¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ï¶¥µ»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¡È»ä¤ò¸«¤Æ¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î»ä¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£