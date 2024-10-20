½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢Á´¹ñ°é¼ùº×¤Ë½ÐÀÊ¡¡Ê¡°æ¡¢¼°Åµ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡Ê¡°æ¸©¤ËÂÚºßÃæ¤Î½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï20Æü¡¢±ÛÁ°»Ô¤Î¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ¤òË¬¤ì¡¢Âè47²óÁ´¹ñ°é¼ùº×¤Î¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿¹ÎÓ¤ò¸åÀ¤¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌ³¤á¤Ç¤¹¡£ÎÐ²½¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎËÁÆ¬¡¢¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¡¢¹ë±«ºÒ³²¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÉüµì¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢ÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤ÏÎÓ¶È´Ø·¸¼Ô¤éÌó3700¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÎÐ²½³èÆ°¤Î¸ùÏ«¼Ô¤¬É½¾´¤µ¤ì¡¢¤´É×ºÊ¤ÏÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£