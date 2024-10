風男塾が、2024年11月27日に発売する35枚目シングル「イッサイガッサイI LOVE YOU」の最新ビジュアルおよびジャケット写真、シングルの収録内容を公開した。新曲は青春ラブコメディがテーマとなっており、初回限定盤AのDVDには「イッサイガッサイI LOVE YOU」のミュージックビデオとメイキング映像を収録。初回限定盤Bでは、恒例のバラエティ企画として特典映像『景品をGET!するのは俺だ!!驚安の殿堂でギリギリ高額商品買い物バトル!!』が収められている。また、通常盤には初回生産限定でトレーディングカードが封入する予定だ。

「イッサイガッサイI LOVE YOU」



発売日:2024年11月27日(水)◆初回限定盤ATECI-966[CD+DVD]\1,700(税込)(CD)1.イッサイガッサイI LOVE YOU2.ツナガルスキマ3.おやすみフロート(DVD)1. イッサイガッサイI LOVE YOU Music Video2. イッサイガッサイI LOVE YOU Music Video メイキング◆初回限定盤BTECI-967[CD+DVD] \1,700(税込)(CD)1.イッサイガッサイI LOVE YOU2.ツナガルスキマ3.おやすみフロート(DVD)特典映像『景品をGET!するのは俺だ!!驚安の殿堂でギリギリ高額商品買い物バトル!!』◆通常盤TECI-968 [CD] \1,300(税込)1.イッサイガッサイI LOVE YOU2.ツナガルスキマ3.おやすみフロート4.イッサイガッサイI LOVE YOU (Instrumental)5.ツナガルスキマ(Instrumental)6.おやすみフロート(Instrumental)