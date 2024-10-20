20日、新潟競馬場で行われた新潟牝馬ステークス(3歳上・牝・オープン・芝2200m)は、縦長の馬群の中団から直線で各馬を差し切った西塚洸二騎手騎乗の1番人気ホールネス(牝4、栗東・藤原英昭厩舎)が、3番人気エリダヌス(牝4、美浦・青木孝文厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分13秒2(良)。

さらにアタマ差の3着に5番人気ミスフィガロ(牝6、栗東・友道康夫厩舎)が入った。なお、2番人気ファユエン(牝6、美浦・勢司和浩厩舎)は4着に終わった。

勝ったホールネスは、父Lope de Vega、母Missunited、その父Golanという血統。マーメイドS3着以来のレースをきっちりと制して、オープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆ホールネス(牝4)

騎手:西塚洸二

厩舎:栗東・藤原英昭

父:Lope de Vega

母:Missunited

母の父:Golan

馬主:ゴドルフィン

生産者:Mrs V.B. Hutch & Lope de Vega Synd.

【全着順】

1着 ホールネス 1人気

2着 エリダヌス 3人気

3着 ミスフィガロ 5人気

4着 ファユエン 2人気

5着 エミュー 10人気

6着 エリカヴィータ 6人気

7着 グランスラムアスク 4人気

8着 エープラス 7人気

9着 カヨウネンカ 12人気

10着 イヤサカ 11人気

11着 エリオトローピオ 13人気

12着 メインクーン 8人気

13着 タガノパッション 9人気