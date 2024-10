ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、どこか憎めない表情が愛くるしい、ディズニーデザイン「顔型ダイカットミニラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「顔型ダイカットミニラグ」ルシファー

© Disney

サイズと価格:【約85×61】3,990円(税込)、【約100× 72】4,990円(税込)

品質:アクリル100%(裏面:不織布)

パイル長:約10mm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『シンデレラ』に登場する猫「ルシファー」デザインのミニラグ。

「ルシファー」のお顔に型どられ、インパクトたっぷりなラグは空間が楽しくしてくれそう!

むすっと横を見ている表情はどこか憎めず、何度見ても飽きません◎

© Disney

パイル長約10mmとほどよい長さの毛足で使いやすさも。

「ルシファー」の周りは、グレーを基調としています。

© Disney

市販のマット用すべり止めシートを併用するのがおすすめです。

ミニラグはネットに入れればご自宅の洗濯機で洗うこともできます。

汚れが気になったらすぐに洗えて、いつでも清潔をキープ!

ベッドサイドやテーブル下、玄関などどこに敷いてもかわいい!

どこか憎めない表情が愛くるしい、ディズニーデザイン「顔型ダイカットミニラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

