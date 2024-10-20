¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¤¹¤°Âà¿¦¤¹¤ë¿·Â´¤Ë¥¬¥Á½õ¸À¡Ö°Â°×¤ÊÆ¨¤²¤Ïµ®Êý¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂ»¤Ç¤¹¤è¡£¡£¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê47¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¤¹¤°¤ËÂà¿¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿·Â´¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¡Ø½¢¿¦¤·¤Æ¤¹¤°¼¤á¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤¦Í¥¤·¤¤Âç¿Í¤Ï¡¢µ®Êý¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¡Ö¿Íµ¤¤Î´ë¶È¤Ï±þÊç¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼¤á¤ë¿Í¤ÏºÎÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò°÷¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ê¤é¡¢°Â°×¤ÊÆ¨¤²¤Ïµ®Êý¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂ»¤Ç¤¹¤è¡£¡£¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¯¤Ê¤¤Âç¿Í¤«¤é¤Î½õ¸À¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£