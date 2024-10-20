ËüÍÕÀþÅÅ¼Ö¤¬¼Ö»ß¤á¤ËÀÜ¿¨¡¡¾èµÒ1¿Í¤±¤¬¡¡¹â²¬±Ø¹½Æâ¤Ç»ö¸Î
¤±¤µ¡¢ËüÍÕÀþ¹â²¬±Ø¤ÎÄäÎ±¾ì¤Ç¡¢ÅþÃå¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤¬¼Ö»ß¤á¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¾èµÒ1¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÍÕÀþ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ30Ê¬²á¤®¡¢ËüÍÕÀþ¤Î¹â²¬±ØÄäÎ±¾ì¤Ç±Û¥Î³ã±Ø»ÏÈ¯¤ÎÅÅ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢¼Ö»ß¤á¤ËÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¾èµÒ4¿Í¤È±¿Å¾»Î1¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¾×·â¤Ç¾èµÒ¤Î60Âå½÷À¤¬Å¾¤ó¤Ç´é¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇËüÍÕÀþ¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î±Û¥Î³ã±Ø¹Ô¤¤Î±¿¹Ô¤ò¹â²¬±ØÄäÎ±¾ì¤ÈÊÆÅç¸ý¤Î´Ö¤Ç¶è´Ö±¿µÙ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¸áÁ°8»þ¤ËÁ´ÌÌ¤Ç±¿¹Ô¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÜ¿¨¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤Ï»þÂ®10¥¥í°Ê²¼¤Ç¼Ö»ß¤á¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼ÖÂÎ¤¬¤Ø¤³¤à¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£