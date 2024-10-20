¥Þ¥®¡¼¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¾Ò²ð¡¡ÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ°áÁõ¤Ë¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÉ÷¤Î°µº¤¬¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¡Ê32¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Þ¥®¡¼¡¢ÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ°áÁõ¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤Î¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¡¼»á¤¬»£±Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿11·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØSUPER MAGGY¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤¬¸«¤¨¤ë·úÊª¤Ç¡¢¥Þ¥®¡¼¤ÏÀÖ¤¤±©º¬¤òÊú¤Á¡ºÙ¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿ÂçÃÀ¤ÊÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¿¶¤ê¸þ¤¤â¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä???¡×¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇº¤Þ¤·²á¤®¤ë¤è¡×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇåºÎï¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¤È¤³¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ó¤À¡×¡ÖÉ÷¤Î°µº¤¬¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥Þ¥®¡¼¡¢ÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ°áÁõ¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤Î¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¡¼»á¤¬»£±Æ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿11·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØSUPER MAGGY¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤¬¸«¤¨¤ë·úÊª¤Ç¡¢¥Þ¥®¡¼¤ÏÀÖ¤¤±©º¬¤òÊú¤Á¡ºÙ¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿ÂçÃÀ¤ÊÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¿¶¤ê¸þ¤¤â¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä???¡×¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇº¤Þ¤·²á¤®¤ë¤è¡×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇåºÎï¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¤È¤³¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ó¤À¡×¡ÖÉ÷¤Î°µº¤¬¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¹¶¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£