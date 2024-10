1日3食カボチャ!? 店主のカボチャ愛がギュッと詰まった、カボチャスイーツ専門店の絶品カボチャプリン

年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家/プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。

メープルシロップをたらり

プリン王子の愛しのプリン

プリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンを紹介。今回は、カボチャスイーツ専門のカフェに行ってきました。

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

三軒茶屋のカボチャスイーツ専門店

カボチャグリーンでかわいい外観

最近は、暑い日と涼しい日が交互に来ていますね。本格的な秋はいつ訪れるのでしょうか。どうも、年間800食以上プリンを食べるプリン研究家・プリンジャーナリストのプリン王子です。今回は、東京のカフェで食べられるカボチャプリンを流行らせたといっても過言ではない、カボチャプリンの名店をご紹介します。

カボチャ色の店内

西太子堂駅から徒歩約4分のところにある「カボチャ」。カボチャグリーンの外観のお店です。中に入るとグリーンとオレンジを基調とした配色となっており、まるでカボチャの中に入り込んだかのようなカボチャワールドが広がっています。

ショーケースの中はカボチャスイーツ一色!

カボチャ好きにはたまらないラインアップ

モンブラン、チーズケーキ、キャロットケーキ、ガトーショコラとさまざまなスイーツがショーケースに並んでいますが、なんとすべてカボチャでできているんです。その数11種類以上! まるでカボチャのテーマパークですね♪

皮ごと食べられる? お店の看板メニュー「カボチャの焼きプリン」

「カボチャの焼きプリン」(742円)

さて、そんなカボチャさんの看板メニューは「カボチャの焼きプリン」。不動の一番人気だそうです。店主の宮本さんが、その時期で一番おいしいと思ったカボチャを厳選して作られたカボチャの焼きプリンは、なんと皮ごと食べられるんです!

お好みでメープルシロップをたらり

メープルシロップを少しずつお好みで

別添えのメープルシロップをたらり。カボチャプリンの崖をたらりとメープルシロップが落ちていくところがとにかく可愛くて……(悶絶)。メープルシロップの甘さを足すことで、カボチャプリンの味わいに奥行きが出て極上のカボチャプリン体験ができます♪

皮までおいしい

カボチャの皮は驚くほどやわらかく、顎の力をほとんど使わずに食べられるほど。プリンはカスタードクリームとカボチャプリン部分の2層からできています。

2層を一口でパクり

カスタード部分はもったりとしていて濃厚。カボチャプリン部分はねっとりとしていてカボチャのホクホク感を堪能できる逸品です!

プリン好きはこちらもおすすめ!

小さなカボチャにはお砂糖入り

もう1点プリンのメニューがあったので「プリンタルト」(788円)を頼んでみました。カボチャラテ(682円)も頼んだら、カボチャのポットに入っていて可愛かったです。早くも期待大!

ラテにはカボチャのラテアートが

表面がブリュレされており、フォークを入れるとパリッとした音が心地よく響きます。

表面のパリッと感にもときめく

カボチャの焼きプリンよりもずっしりと重厚感があり、カボチャのホクホク感が口の中に広がります。下のクッキー生地がサクッとしていて、さまざまな食感を楽しめておいしい!

カボチャ愛で生まれたお店

今回は、店主の宮本さんにお話を聞く機会をいただけたので、インタビューさせていただきました。

気さくに対応してくれる宮本さん

プリン王子「なぜカボチャスイーツ専門店を作ろうと思ったんですか?」

宮本さん「実は私、本当にカボチャが大好きで3食カボチャを食べているんです。それで、カボチャのおいしさを広げたいと思いました」

プリン王子「3食カボチャですか ︎ それはすごいですね。実はボク、カボチャプリンが本当に好きなんです! もともとカボチャはお好きだったんですか?」

宮本さん「はい。幼少期から食卓に出てくるカボチャの煮付けは好きでしたが、今のような生活を送るようになったのは一人暮らしをしてからでした。一人暮らしだと好きなものを好きなように食べられるじゃないですか。カボチャって考えてみれば栄養価も高くて、美容にもよくて3食カボチャでもいけるじゃん!となってからずーっとカボチャを食べています」

宮本さんのカボチャ愛に聞き入る

プリン王子「驚くべきカボチャ愛ですね! お肌もツヤッツヤだなって思ってたんです。もともと飲食業界出身なんですか?」

宮本さん「はい。飲食店を転々としていました。実は、ケーキ屋で働いてたこともあるんですが、あまりケーキが好きでなくて。ある時カボチャのスイーツを作った時にこれはおいしい!となって、カボチャスイーツ専門のお店があったら面白いかなと思って、お店をオープンしました」

プリン王子「すごい行動力ですね。お店ができて何年になるんですか? 個人的にカフェのカボチャプリンの火付け役はカボチャさんだと思っているんです! カボチャの焼きプリンのこだわりを教えていただけますか?」

カボチャを潰していく

宮本さん「ありがとうございます。創業18年になりました。そうですね、おいしいカボチャを楽しんでほしいので、その時期で一番おいしいと思った品種を自身で厳選してかぼちゃプリンを作っています。栗まろんカボチャだったり、栗きんかぼちゃだったり時々で異なります。後は、皮までおいしく食べてもらいたいのでカボチャプリンを焼く際にカボチャをアルミホイルで覆って焼いてるんです」

プリン王子「創業18年! あのやわらかさはそこからきてるんですね。これ書いちゃって大丈夫ですか?」

宮本さん「大丈夫ですよ(笑)。あとは、カボチャ本来の甘さを楽しんでもらえるように甘さ控えめにしているのと、カスタードにこだわっています」

カボチャクリームソーダ(803円)も人気

明るく楽しそうに語る店主の宮本さんは、本当に素敵な方でした。人生をカボチャに捧げたと言っても過言ではないほど、カボチャ中心の生活を送られています。

休日はもちろん平日も多くのお客様が押し寄せている、カボチャ愛があふれるお店。今日も「カボチャ」はたくさんの人に、カボチャの魅力を届けています。

<店舗情報>◆カボチャ住所 : 東京都世田谷区若林1-7-1TEL : 03-5481-1553

※価格は税込。

文:池畑孝資、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

