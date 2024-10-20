²Æ½ÕÏ¢Â³¹Ã»Ò±à¤ËÄ©¤à»¥ËÚÆüÂç¡¡4ÅÀº¹µÕÅ¾¤Ç4¶¯¿Ê½Ð¡Ö¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬1ËÜ¤Ë¡×¡¡½©µ¨ËÌ³¤Æ»Âç²ñ
¡¡¡þÂè77²ó½©µ¨ËÌ³¤Æ»¹â¹»ÌîµåÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡»¥ËÚÆüÂç9¡½4ËÌÀ±³Ø±àÂçÉÕ¡Ê2024Ç¯10·î20Æü¡¡¥×¥ì¥É¡Ë
¡¡º£²Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Î»¥ËÚÆüÂç¤¬4ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¤Æ½©5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡»¥ËÚÆüÂç¤Ï½øÈ×2²ó¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¤Ë4°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë7²ó¤Ï¡¢2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¾®¿¹ºùÚö±¦Íã¼ê¡Ê1Ç¯¡Ë¤ÎÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢1ÈÖ¡¦Àî¹çóÕ»°ÎÝ¼ê¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â³¤¯¼ç¾¤Î2ÈÖ¡¦ÂÓÀî·ýÀÀÍ··â¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ë±¦±Û¤¨3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É°ìµó5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¹Ã»Ò±à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÓÀî¤Ï¡Ö½øÈ×¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç1ËÜ½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤«1ËÜ½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÎÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤¢¤´¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¼ç¾¤Î°ìÈ¯¡£¿¹ËÜÂöÏ¯´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»àµå¤Ë¡Ë°ú¤«¤Ê¤¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬1ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»¥ËÚÆüÂç¤Ï½©µ¨ËÌ³¤Æ»Âç²ñ23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢23Æü¤Î½à·è¾¡¤ÇÅì³¤Âç»¥ËÚ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£