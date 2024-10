フィギュアや日用雑貨など、かっこいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるアニメ「鬼滅の刃」グッズを紹介します!

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズ

投入時期:2024年10月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズ2024年10月のラインナップとして、アニメ「鬼滅の刃」のかっこいいフィギュアが3種類登場!

竹刀も付属する豪華仕様になった「宇髄天元」のフィギュアが展開されます。

並べて飾ると作品の世界観を楽しめる”Xross Link(クロスリンク)”シリーズからは「煉󠄁獄杏寿郎」と「猗窩座」のフィギュアが登場です!

アニメ「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“宇髄天元”−柱稽古編−

投入時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約13×10cm

種類:全1種(宇髄天元)

”ちょこのせ”シリーズに、テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編より、竹刀も付属する豪華仕様の「宇髄天元」が登場!

「柱」引退後のラフな着流し姿の「宇髄天元」が全長約13×10センチで立体化されています。

闘いで負傷した左目には、宝石入りの豪華な眼帯を着用。

笑みを浮かべながら隊士たちの修行を見守っている姿が丁寧に造形されています。

どのアングルから眺めても絵になる「宇髄天元」を堪能できるフィギュアです☆

藍色の羽織と紫の着流しに草履を合わせたラフなスタイル。

無造作におろした髪の毛や、やわらかな羽織のしわなど、質感が細かく再現されています。

座った際にできる羽織の広がりもポイントです。

耳飾りや色を乗せた手足の爪などディテールにこだわりが光るプライズです。

アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“煉󠄁獄杏寿郎”

投入時期:2024年10月30日より順次

サイズ:全長約12×15cm

※刀の長さ:約11cm

種類:全1種(煉󠄁獄杏寿郎)

並べて飾ると世界観が強化される“Xross Link(クロスリンク)”シリーズから、足元に炎のエフェクトが施された「煉󠄁獄杏寿郎」が登場。

大きく刀を振り上げるポーズの「煉󠄁獄杏寿郎」がリアルに再現されています。

鬼気迫る表情で、「猗窩座」を睨みつけている表情も魅力的。

炎柄の白い羽織が大きく揺れて、今にも刀を振り下ろそうとする様子が伝わる、躍動感あふれるフィギュアです。

炎を巻き起こしながら戦う「煉󠄁獄杏寿郎」のかっこいい戦闘シーンを立体化。

隊服や羽織、特徴的なヘアスタイルも繊細に再現されています。

キャラクターだけでなく、流れるように立ち上がる炎のエフェクトにも躍動感があります。

いろいろなアングルから「煉󠄁獄杏寿郎」のかっこよさが堪能できるフィギュアです!

同月登場予定の「猗窩座」と並べて飾れば、劇中の激しい戦闘シーンを再現できます。

アニメ「鬼滅の刃」 Xross Link フィギュア“猗窩座”

投入時期:2024年10月30日より順次

サイズ:全長約13×12.5cm

種類:全1種(猗窩座)

並べて飾ると世界観が強化される“Xross Link(クロスリンク)”シリーズに「猗窩座」が登場!

上弦の参「猗窩座」の足元からは、闘気があふれ出しています。

鬼殺隊・炎柱「煉󠄁獄杏寿郎」に対する、不敵な笑みも魅力的です。

強い相手との闘いを楽しむ様子が、見事に立体化されています。

身体と顔の模様や、足に付けた数珠、衣服など、カラフルな色使いの「猗窩座」

濃いピンクの髪の毛も色鮮やかです。

腕や腹筋、ふくらはぎなど、鍛え上げられた体にも注目です!

「猗窩座」の闘気で崩れた地面も、リアルに再現。

今にも飛び出して「煉󠄁獄杏寿郎」に攻撃を仕掛けそうな、躍動感あふれるフィギュアとなっています。

アニメ「鬼滅の刃」で活躍するキャラクターたちの魅力を見事に表現したフィギュア!

2024年10月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズの紹介でした。

※「煉獄」の「煉」は「火」+「東」です

